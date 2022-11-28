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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В СБУ заявили о задержании в Херсоне предателей, которые помогали оккупантам в "СИЗО", где пытали похищенных мирных жителей

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По данным СБУ, после освобождения Херсона подозреваемые пытались скрываться, чтобы избежать правосудия
По данным СБУ, после освобождения Херсона подозреваемые пытались скрываться, чтобы избежать правосудия
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований разоблачили троих коллаборантов, которые во время оккупации Херсона присоединились к рядам созданного захватчиками "управления службы исполнения наказаний по Херсонской области". Об этом в Facebook 28 ноября сообщила пресс-служба СБУ.

"Находясь на "должностях", выполняли задачи Кремля по подавлению движения сопротивления и проведению массовых репрессий на территории региона. Установлено, что они лично совершали "прием" в оккупационное "СИЗО" похищенных местных жителей и незаконно держали их под стражей в камерах с нечеловеческими условиями", – говорится в сообщении.

По данным следствия, фигурантами оказались должностные лица Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний. Среди них – исполняющий обязанности руководителя местного следственного изолятора и его заместитель по оперативной работе.

"Именно после захвата Херсона один добровольно согласился стать "помощником начальника по работе с общественностью", а второй – "старшим оперуполномоченным" в составе уже карательного органа РФ. "С ними" была еще оперуполномоченная по борьбе с незаконным оборотом наркотиков пенитенциарного учреждения, которое в начале полномасштабного вторжения присоединилось к рядам оккупационной администрации", – отметили в СБУ.

После освобождения областного центра подозреваемые пытались скрываться, чтобы избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили их, установили местонахождение и задержали.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid02R3tShV2QY3YrRSEV32BBA857jrrcwwjoRzi5psqdr8a9JBYZAS4fDuPQWVZ2EhXjl

Контекст:

В августе Вооруженные силы Украины начали наступательные действия в Херсонской области. В результате контрнаступления ВСУ 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского.

Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Теги: Россия, СБУ, Украина, Херсон, оккупация, война России против Украины, задержание, Служба безопасности Украины, коллаборационизм, деоккупация
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