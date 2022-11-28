В СБУ заявили о задержании в Херсоне предателей, которые помогали оккупантам в "СИЗО", где пытали похищенных мирных жителей

По данным СБУ, после освобождения Херсона подозреваемые пытались скрываться, чтобы избежать правосудия Фото: Служба безпеки України / Facebook

"Находясь на "должностях", выполняли задачи Кремля по подавлению движения сопротивления и проведению массовых репрессий на территории региона. Установлено, что они лично совершали "прием" в оккупационное "СИЗО" похищенных местных жителей и незаконно держали их под стражей в камерах с нечеловеческими условиями", – говорится в сообщении.

По данным следствия, фигурантами оказались должностные лица Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний. Среди них – исполняющий обязанности руководителя местного следственного изолятора и его заместитель по оперативной работе.

"Именно после захвата Херсона один добровольно согласился стать "помощником начальника по работе с общественностью", а второй – "старшим оперуполномоченным" в составе уже карательного органа РФ. "С ними" была еще оперуполномоченная по борьбе с незаконным оборотом наркотиков пенитенциарного учреждения, которое в начале полномасштабного вторжения присоединилось к рядам оккупационной администрации", – отметили в СБУ.

После освобождения областного центра подозреваемые пытались скрываться, чтобы избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили их, установили местонахождение и задержали.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.