США срочно отправят в Украину электросетевое оборудование на $53 млн

Штаты заверили, что оборудование будет оперативно доставлено в Украину в экстренном порядке Фото: depositphotos.com

"Это оборудование будет оперативно доставлено в Украину в экстренном порядке, чтобы помочь украинцам пережить зиму", – говорится в заявлении Госдепартамента.

В ведомстве добавили, что в комплект поставки будут входить распределительные трансформаторы, автоматические выключатели, ограничители перенапряжения и другое оборудование.