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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Блинкен: Союзники и партнеры НАТО оказали Украине военную помощь на $40 млрд

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Блинкен назвал сумму помощи Украине от союзников и партнеров НАТО
Блинкен назвал сумму помощи Украине от союзников и партнеров НАТО
Фото: EPA

Союзники и партнеры НАТО предоставили Украине военную помощь на $40 млрд и продолжат ее оказывать. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Бухаресте, которая транслировалась в Twitter 30 ноября.

"Союзники и партнеры НАТО предоставили Украине помощь на $40 млрд в виде вооружения. Ожидается дальнейшая помощь", – заявил Блинкен.

Он озвучил главное послание встречи Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел, которая прошла в Бухаресте.

"Наша коллективная решимость поддерживать Украину тверда и будет оставаться такой – сейчас, этой зимой и так долго, как это будет необходимо, чтобы Украина добилась успеха", – заявил он.

Он добавил, что США вложили более $19 млрд в помощь в обороне и около $15 млрд – в прямую экономическую помощь.

Контекст:

Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.

В результате обстрелов 23 ноября, по данным украинского МВД, погибли минимум 10 человек. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.

Теги: США, НАТО, агрессия, военная помощь, Энтони Блинкен, война России против Украины
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