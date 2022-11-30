Блинкен: Союзники и партнеры НАТО оказали Украине военную помощь на $40 млрд

"Союзники и партнеры НАТО предоставили Украине помощь на $40 млрд в виде вооружения. Ожидается дальнейшая помощь", – заявил Блинкен.
Он озвучил главное послание встречи Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел, которая прошла в Бухаресте.
"Наша коллективная решимость поддерживать Украину тверда и будет оставаться такой – сейчас, этой зимой и так долго, как это будет необходимо, чтобы Украина добилась успеха", – заявил он.
Он добавил, что США вложили более $19 млрд в помощь в обороне и около $15 млрд – в прямую экономическую помощь.
Live now! @SecBlinken holds a press availability in Bucharest, Romania. Also streaming at https://t.co/yTz6ouIeQl. https://t.co/A9SHcjSah5— Department of State (@StateDept) November 30, 2022
Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.
В результате обстрелов 23 ноября, по данным украинского МВД, погибли минимум 10 человек. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.