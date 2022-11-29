США объявят сегодня о новом пакете помощи Украине в энергетической сфере –СМИ

По данным агентства, заявление сделает Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Это должно произойти в Бухаресте (Румыния) во время встречи участников новой энергетической координационной группы, включающей страны G7 и другие государства.
Источник Reuters считает, что Блинкен использует встречу, чтобы рассказать о том, какие средства и возможности США "уже удалось мобилизовать и о намерениях доставить это оборудование в Украину как можно скорее в ближайшие недели".
Вашингтон работает с американскими компаниями и европейскими государствами по поиску техники, необходимой для восстановления высоковольтных станций, поврежденных российскими ракетными ударами, говорится в сообщении. Точное содержание пакета помощи и его стоимость не анонсируется.
Как сообщила 25 ноября глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, на этой неделе США предоставили Украине более 1 тыс. электрогенераторов для питания больниц, школ, служб экстренной помощи и государственных учреждений.
Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. По состоянию на вечер следующего дня дефицит электроэнергии составлял 50%, к утру 26 ноября он снизился до 30%, к утру 27-го – до 20%. В понедельник утром дефицит резко увеличился и в 10.00 составлял 27%, аварийные отключения ввели по всей Украине.
До этой атаки дефицит в энергосистеме составлял 15–20%, сообщали в "Укрэнерго".