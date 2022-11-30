"Стратегия Путина не сработает". Блинкен рассказал, чего добивается Россия обстрелами Украины

"Путин обратил свой взгляд и устремил огонь против гражданского населения Украины. В течение прошедших недель Россия разбомбила более трети энергетической системы Украины, обрекая миллионы людей на холод и тьму в условиях низкой температуры. Тепло, вода, электричество для детей, стариков, больных – именно это и есть новые цели Путина, именно по ним он наносит жестокие удары", – сказал Блинкен.

Он назвал такие действия России варварством. По его словам, США и союзники по Альянсу, осознают, какие вызовы их ждут.

"Президент Путин думает, если он сможет поднять цену достаточно высоко, то мир может оставить Украину защищаться наедине. Но его стратегия не сработала и уже не сработает. Мы будем доказывать это. Да, стоять рядом с Украиной означает платить высокую цену, особенно для наших европейских союзников. Но цена бездействия была бы гораздо выше", – заявил Блинкен.

Live now! @SecBlinken holds a press availability in Bucharest, Romania. Also streaming at https://t.co/yTz6ouIeQl. https://t.co/A9SHcjSah5 — Department of State (@StateDept) November 30, 2022