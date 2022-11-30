Кулеба о ЗРК Patriot : Если раньше об этом никто даже не говорил, то сейчас разговор происходит. Будем работать на результат

"Безусловно, всех интересует тема систем ПВО Patriot. Скажу вам так: если раньше об этом никто даже не говорил, кроме нас, только мы поднимали этот вопрос постоянно, но разговора как такового не было, то сейчас разговор происходит. Это очень серьезный и предметный разговор. И мы будем работать дальше на результат", – сказал он.

Контекст:

После падения ракеты на территории Польши в минобороны Германии предложили Варшаве систему противоракетной обороны Patriot, чтобы помочь обеспечить безопасность польского воздушного пространства.

23 ноября лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский сказал, что ПРО, которой Германия предложила усилить защиту неба над Польшей, была бы эффективнее в воюющей Украине. Предложение Качиньского отдать немецкие Patriot Украине поддержало минобороны Польши.

В ответ на это в немецком оборонном ведомстве заявили, что размещение части интегрированной противовоздушной обороны НАТО за пределами блока потребует предварительных переговоров с НАТО и союзниками.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что решение о поставках систем ПВО Patriot в Украину должно приниматься отдельными странами, а не НАТО.

Reuters со ссылкой на представителя правительства ФРГ сообщило, что Германия "обсуждает с союзниками, как поступить с предложением Польши". В то же время в минобороны ФРГ отметили, что Германия заинтересована, чтобы ЗРК Patriot оставались частью интегрированной системы НАТО.

ЗРК Patriot предназначен для противодействия и уничтожения приближающихся баллистических ракет малой дальности, современных самолетов и крылатых ракет.

Решение о передаче Украине ЗРК Patriot пока не принято, по этому вопросу среди стран НАТО идет дискуссия, заявил 29 ноября генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг.

По данным CNN, в Пентагоне рассматривают возможность поставки Украине ЗРК Patriot, но не сейчас.