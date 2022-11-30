ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба о ЗРК Patriot : Если раньше об этом никто даже не говорил, то сейчас разговор происходит. Будем работать на результат

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба: Безусловно, всех интересует тема систем ПВО Patriot
Кулеба: Безусловно, всех интересует тема систем ПВО Patriot
Фото: EPA

Если раньше вопрос предоставления Украине ЗРК Patriot не обсуждался, то сейчас обсуждения уже идут. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время видеообращения, опубликованного в Facebook 30 ноября.

"Безусловно, всех интересует тема систем ПВО Patriot. Скажу вам так: если раньше об этом никто даже не говорил, кроме нас, только мы поднимали этот вопрос постоянно, но разговора как такового не было, то сейчас разговор  происходит. Это очень серьезный и предметный разговор. И мы будем работать дальше на результат", – сказал он.

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/videos/454787466837713/

Контекст:

После падения ракеты на территории Польши в минобороны Германии предложили Варшаве систему противоракетной обороны Patriot, чтобы помочь обеспечить безопасность польского воздушного пространства.

23 ноября лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский сказал, что ПРО, которой Германия предложила усилить защиту неба над Польшей, была бы эффективнее в воюющей Украине. Предложение Качиньского отдать немецкие Patriot Украине поддержало минобороны Польши.

В ответ на это в немецком оборонном ведомстве заявили, что размещение части интегрированной противовоздушной обороны НАТО за пределами блока потребует предварительных переговоров с НАТО и союзниками.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что решение о поставках систем ПВО Patriot в Украину должно приниматься отдельными странами, а не НАТО.

Reuters со ссылкой на представителя правительства ФРГ сообщило, что Германия "обсуждает с союзниками, как поступить с предложением Польши". В то же время в минобороны ФРГ отметили, что Германия заинтересована, чтобы ЗРК Patriot оставались частью интегрированной системы НАТО.

ЗРК Patriot предназначен для противодействия и уничтожения приближающихся баллистических ракет малой дальности, современных самолетов и крылатых ракет.

Решение о передаче Украине ЗРК Patriot пока не принято, по этому вопросу среди стран НАТО идет дискуссия, заявил 29 ноября генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг.

По данным CNN, в Пентагоне рассматривают возможность поставки Украине ЗРК Patriot, но не сейчас.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, ПВО, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, ПРО Patriot
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В Украину приехал британский ведущий, автор передачи о выживании Беар Гриллс. Фото, видео
В Украину приехал британский ведущий, автор передачи о выживании Беар Гриллс. Фото, видео
"Спасибо, что не спустила ниже", "Дура". 45-летняя Волочкова опозорилась, снявшись в белье
"Спасибо, что не спустила ниже", "Дура". 45-летняя Волочкова опозорилась, снявшись в белье
"Никому не навредила". Димопулос ответила на критику своего поста о чаепитии в Версале, который опубликовала в День памяти жертв Голодомора
"Никому не навредила". Димопулос ответила на критику своего поста о чаепитии в Версале, который опубликовала в День памяти жертв Голодомора
"Знов зіллюся в одне і залишусь на волі". Alyosha опубликовала авторское стихотворение
"Знов зіллюся в одне і залишусь на волі". Alyosha опубликовала авторское стихотворение
Каменских снялась в белом декольтированном платье. Потап отреагировал
Каменских снялась в белом декольтированном платье. Потап отреагировал
Робертс показала детское фото своих двойняшек в день их 18-летия
Робертс показала детское фото своих двойняшек в день их 18-летия
  Вышел официальный тизер польско-украинской исторический драмы "Щедрик". Названа дата премьеры
  Вышел официальный тизер польско-украинской исторический драмы "Щедрик". Названа дата премьеры
"Нереально красивая", "Фотосессия бомбезная". Мейхер показала прогулочные снимки
"Нереально красивая", "Фотосессия бомбезная". Мейхер показала прогулочные снимки
49-летняя Клум и ее 18-летняя дочь надели одинаковые пижамы. Фото
49-летняя Клум и ее 18-летняя дочь надели одинаковые пижамы. Фото
Лопес назвала расставание с Аффлеком накануне свадьбы самым большим горем в своей жизни
Лопес назвала расставание с Аффлеком накануне свадьбы самым большим горем в своей жизни
"Мини-юбка красиво сидит на таких красивых ножках". Дорофеева в откровенном образе объявила благотворительный розыгрыш
"Мини-юбка красиво сидит на таких красивых ножках". Дорофеева в откровенном образе объявила благотворительный розыгрыш
Кардашян и Уэст завершили бракоразводный процесс. Артист будет выплачивать экс-супруге $200 тыс. ежемесячно
Кардашян и Уэст завершили бракоразводный процесс. Артист будет выплачивать экс-супруге $200 тыс. ежемесячно
"Такие красивые". Зета-Джонс снялась вместе с дочерью
"Такие красивые". Зета-Джонс снялась вместе с дочерью
28-летняя жена 55-летнего Павлика ответила на вопрос о своей второй беременности
28-летняя жена 55-летнего Павлика ответила на вопрос о своей второй беременности
Кацурина сняла Dantes вблизи и показала, как он играет с ее детьми
Кацурина сняла Dantes вблизи и показала, как он играет с ее детьми
"Будеш ти любити мене, коли мине війна?!" Потап на фоне слухов о разводе с Каменских опубликовал новую Stories
"Будеш ти любити мене, коли мине війна?!" Потап на фоне слухов о разводе с Каменских опубликовал новую Stories
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк показал, как сейчас выглядит его дом, который в марте обстреляли оккупанты. Фото (187153)
2
"Шизофрения в новой версии". Невзоров прокомментировал заявление Вовк об отправке на фронт Хрюши и Степашки (158701)
3
Жена Арестовича выехала из Украины (118959)
4
"Симпатия была между нами всеми. А дальше не мне с той кармой жить". Dantes назвал причину расставания с Дорофеевой (88982)
5
"Вместе не видно", "Развод на женщин хорошо влияет". В сети обсуждают расставание Потапа с Каменских (74395)
6
Никитюк показала свое авто. Фото (70103)
7
"Илон приревнует", "Миленько". 34-летняя экс-возлюбленная Маска снялась в полный рост без белья и одежды (68770)
8
"Верх уродства и пошлости. Некрасиво и отвратительно". В сети обсуждают, как выглядит Волочкова в обычной жизни (57766)
 
 
 
 