Столтенберг заявил, что в НАТО обсуждают вопрос поставки Украине ЗРК Patriot

Об этом 29 ноября на брифинге в Бухаресте (Румыния) в рамках министерской встречи стран – членов НАТО, который транслировался в YouTube Альянса, сообщил генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг.

"В вопросе предоставления новых систем, что касается Patriot, – сейчас идет дискуссия об этом, – сказал Столтенберг. – Но также речь идет о том, чтобы уже предоставленные системы функционировали и были эффективными, и для этого мы должны предоставлять запчасти для ремонта систем и боеприпасы".

Заявление генсека НАТО прокомментировал в Telegram заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Если, как намекнул Столтенберг, НАТО поставит… [Украине] комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью наших вооруженных сил", – пригрозил он.