Столтенберг заявил, что в НАТО обсуждают вопрос поставки Украине ЗРК Patriot

Об этом 29 ноября на брифинге в Бухаресте (Румыния) в рамках министерской встречи стран – членов НАТО, который транслировался в YouTube Альянса, сообщил генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг.
"В вопросе предоставления новых систем, что касается Patriot, – сейчас идет дискуссия об этом, – сказал Столтенберг. – Но также речь идет о том, чтобы уже предоставленные системы функционировали и были эффективными, и для этого мы должны предоставлять запчасти для ремонта систем и боеприпасы".
Заявление генсека НАТО прокомментировал в Telegram заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Если, как намекнул Столтенберг, НАТО поставит… [Украине] комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью наших вооруженных сил", – пригрозил он.
После падения ракеты на территории Польши в минобороны Германии предложили Варшаве систему противоракетной обороны Patriot, чтобы помочь обеспечить безопасность польского воздушного пространства.
23 ноября лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский сказал, что ПРО, которой Германия предложила усилить защиту неба над Польшей, была бы эффективнее в воюющей Украине. Предложение Качиньского отдать немецкие Patriot Украине поддержало минобороны Польши.
В ответ на это в немецком оборонном ведомстве заявили, что размещение части интегрированной противовоздушной обороны НАТО за пределами блока потребует предварительных переговоров с НАТО и союзниками.
Столтенберг подчеркнул, что решение о поставках систем ПВО Patriot в Украину должно приниматься отдельными странами, а не НАТО.
Reuters со ссылкой на представителя правительства ФРГ сообщило, что Германия "обсуждает с союзниками, как поступить с предложением Польши". В то же время в минобороны ФРГ отметили, что Германия заинтересована, чтобы ЗРК Patriot оставались частью интегрированной системы НАТО.