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Столтенберг заявил, что в НАТО обсуждают вопрос поставки Украине ЗРК Patriot

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Польша предложила отдать немецкие Patriot Украине
Польша предложила отдать немецкие Patriot Украине
Фото: EPA

Решение о передаче Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot пока не принято, по этому вопросу среди стран НАТО идет дискуссия.

Об этом 29 ноября на брифинге в Бухаресте (Румыния) в рамках министерской встречи стран – членов НАТО, который транслировался в YouTube Альянса, сообщил генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг.

"В вопросе предоставления новых систем, что касается Patriot, – сейчас идет дискуссия об этом, – сказал Столтенберг. – Но также речь идет о том, чтобы уже предоставленные системы функционировали и были эффективными, и для этого мы должны предоставлять запчасти для ремонта систем и боеприпасы".

Заявление генсека НАТО прокомментировал в Telegram заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Если, как намекнул Столтенберг, НАТО поставит… [Украине] комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью наших вооруженных сил", – пригрозил он.

Контекст:

После падения ракеты на территории Польши в минобороны Германии предложили Варшаве систему противоракетной обороны Patriot, чтобы помочь обеспечить безопасность польского воздушного пространства.

23 ноября лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский сказал, что ПРО, которой Германия предложила усилить защиту неба над Польшей, была бы эффективнее в воюющей Украине. Предложение Качиньского отдать немецкие Patriot Украине поддержало минобороны Польши.

В ответ на это в немецком оборонном ведомстве заявили, что размещение части интегрированной противовоздушной обороны НАТО за пределами блока потребует предварительных переговоров с НАТО и союзниками.

Столтенберг подчеркнул, что решение о поставках систем ПВО Patriot в Украину должно приниматься отдельными странами, а не НАТО.

Reuters со ссылкой на представителя правительства ФРГ сообщило, что Германия "обсуждает с союзниками, как поступить с предложением Польши". В то же время в минобороны ФРГ отметили, что Германия заинтересована, чтобы ЗРК Patriot оставались частью интегрированной системы НАТО.

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Украина, НАТО, Румыния, Йенс Столтенберг, ПВО, военная помощь, боеприпасы, Бухарест, Совет безопасности РФ, война России против Украины, безопасность, ПРО Patriot, встреча, брифинг
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