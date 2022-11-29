В Пентагоне заявили, что США рассматривают возможность поставки Украине ЗРК Patriot, но не сейчас – СМИ

Об этом 29 ноября сообщил журналистам высокопоставленный представитель минобороны США, его цитирует CNN.
По словам представителя Пентагона, "все возможности на столе". Он отметил, что Patriot – одно из рассматриваемых средств ПВО.
Противовоздушная оборона Украины является "главным приоритетом США", добавил чиновник.
Представитель Пентагона рассказал, что США "рассматривают все возможности, которые могли бы помочь украинцам противостоять атакам России". Поэтому, как указал он, "все возможности на столе": "Мы смотрим на то, что могут сделать Соединенные Штаты, мы смотрим на то, что наши союзники и партнеры могут сделать, и ищем комбинации возможностей, которые были бы полезны".
Однако позже пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил на брифинге, что США "не планируют поставлять батареи Patriot Украине" прямо сейчас. Он подчеркнул, что Штаты продолжат обсуждения с Киевом по поводу потребностей для обороны, и "если будет что объявить на этом фронте – это сделают".
ЗРК Patriot предназначен для противодействия и уничтожения приближающихся баллистических ракет малой дальности, современных самолетов и крылатых ракет.
Решение о передаче Украине ЗРК Patriot пока не принято, по этому вопросу среди стран НАТО идет дискуссия, заявил 29 ноября генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг.
После падения ракеты на территории Польши в минобороны Германии предложили Варшаве систему противоракетной обороны Patriot, чтобы помочь обеспечить безопасность польского воздушного пространства.
23 ноября лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский сказал, что ПРО, которой Германия предложила усилить защиту неба над Польшей, была бы эффективнее в воюющей Украине. Предложение Качиньского отдать немецкие Patriot Украине поддержало минобороны Польши.
В ответ на это в немецком оборонном ведомстве заявили, что размещение части интегрированной противовоздушной обороны НАТО за пределами блока потребует предварительных переговоров с НАТО и союзниками.
Столтенберг подчеркнул, что решение о поставках систем ПВО Patriot в Украину должно приниматься отдельными странами, а не НАТО.
Reuters со ссылкой на представителя правительства ФРГ сообщило, что Германия "обсуждает с союзниками, как поступить с предложением Польши". В то же время в минобороны ФРГ отметили, что Германия заинтересована, чтобы ЗРК Patriot оставались частью интегрированной системы НАТО.