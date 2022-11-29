В Пентагоне заявили, что США рассматривают возможность поставки Украине ЗРК Patriot, но не сейчас – СМИ

Об этом 29 ноября сообщил журналистам высокопоставленный представитель минобороны США, его цитирует CNN.

По словам представителя Пентагона, "все возможности на столе". Он отметил, что Patriot – одно из рассматриваемых средств ПВО.

Противовоздушная оборона Украины является "главным приоритетом США", добавил чиновник.

Представитель Пентагона рассказал, что США "рассматривают все возможности, которые могли бы помочь украинцам противостоять атакам России". Поэтому, как указал он, "все возможности на столе": "Мы смотрим на то, что могут сделать Соединенные Штаты, мы смотрим на то, что наши союзники и партнеры могут сделать, и ищем комбинации возможностей, которые были бы полезны".

Однако позже пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил на брифинге, что США "не планируют поставлять батареи Patriot Украине" прямо сейчас. Он подчеркнул, что Штаты продолжат обсуждения с Киевом по поводу потребностей для обороны, и "если будет что объявить на этом фронте – это сделают".

ЗРК Patriot предназначен для противодействия и уничтожения приближающихся баллистических ракет малой дальности, современных самолетов и крылатых ракет.

Решение о передаче Украине ЗРК Patriot пока не принято, по этому вопросу среди стран НАТО идет дискуссия, заявил 29 ноября генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг.