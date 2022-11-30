Польша на высшем политическом уровне рассмотрит передачу Украине систем Patriot – Моравецкий

Моравецкий подчеркнул, что размещение Patriot на западе Украины – это лучший вариант для того, чтобы усилить безопасность в восточных регионах Польши Фото: ЕРА

"Защита украинского неба сегодня имеет основополагающее значение для Украины. Это то, чего просят украинцы, особенно от самых богатых и сильных союзников, а к ним относятся США, Германия, Великобритания", – сказал Моравецкий.

Он подчеркнул, что размещение Patriot на западе Украины – это лучший вариант для того, чтобы усилить безопасность в восточных регионах Польши.

Моравецкий уточнил, что немецкие системы еще не прибыли в Польшу.

"Когда они прибудут, мы вместе с президентом и министром национальной обороны примем решение об их развертывании", – отметил польский премьер.

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ЗРК Patriot предназначен для противодействия и уничтожения приближающихся баллистических ракет малой дальности, современных самолетов и крылатых ракет.

Решение о передаче Украине ЗРК Patriot пока не принято, по этому вопросу среди стран НАТО идет дискуссия, заявил 29 ноября генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг.

По данным CNN, в Пентагоне рассматривают возможность поставки Украине ЗРК Patriot, но не сейчас.