Польша на высшем политическом уровне рассмотрит передачу Украине систем Patriot – Моравецкий

"Защита украинского неба сегодня имеет основополагающее значение для Украины. Это то, чего просят украинцы, особенно от самых богатых и сильных союзников, а к ним относятся США, Германия, Великобритания", – сказал Моравецкий.
Он подчеркнул, что размещение Patriot на западе Украины – это лучший вариант для того, чтобы усилить безопасность в восточных регионах Польши.
Моравецкий уточнил, что немецкие системы еще не прибыли в Польшу.
"Когда они прибудут, мы вместе с президентом и министром национальной обороны примем решение об их развертывании", – отметил польский премьер.
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ЗРК Patriot предназначен для противодействия и уничтожения приближающихся баллистических ракет малой дальности, современных самолетов и крылатых ракет.
Решение о передаче Украине ЗРК Patriot пока не принято, по этому вопросу среди стран НАТО идет дискуссия, заявил 29 ноября генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг.
По данным CNN, в Пентагоне рассматривают возможность поставки Украине ЗРК Patriot, но не сейчас.
После падения ракеты на территории Польши в минобороны Германии предложили Варшаве систему противоракетной обороны Patriot, чтобы помочь обеспечить безопасность польского воздушного пространства.
23 ноября лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский сказал, что ПРО, которой Германия предложила усилить защиту неба над Польшей, была бы эффективнее в воюющей Украине. Предложение Качиньского отдать немецкие Patriot Украине поддержало минобороны Польши.
В ответ на это в немецком оборонном ведомстве заявили, что размещение части интегрированной противовоздушной обороны НАТО за пределами блока потребует предварительных переговоров с НАТО и союзниками.
Столтенберг подчеркнул, что решение о поставках систем ПВО Patriot в Украину должно приниматься отдельными странами, а не НАТО.
Reuters со ссылкой на представителя правительства ФРГ сообщило, что Германия "обсуждает с союзниками, как поступить с предложением Польши". В то же время в минобороны ФРГ отметили, что Германия заинтересована, чтобы ЗРК Patriot оставались частью интегрированной системы НАТО.