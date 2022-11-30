В посольстве Украины в Испании взорвался конверт, сотрудник получил незначительные ранения – МИД Украины

"В посольство Украины в Испании поступил конверт. Во время осмотра конверт взорвался в руках коменданта. Комендант получил незначительные ранения, сейчас он госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Угроз его жизни нет", – написал он.

Николенко отметил, что остальные сотрудники посольства не пострадали.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил усилить безопасность украинских дипломатических миссий за границей.

"Он также обратился к своему испанскому коллеге принять срочные меры для расследования нападения на украинское дипучреждение. На месте уже работают испанские правоохранители и пиротехнические службы. Министр также подчеркнул, что кто бы ни стоял за организацией этого взрыва, им не удастся запугать украинских дипломатов или остановить их ежедневную работу над укреплением Украины и противодействием российской агрессии", - заявил спикер.