На встрече в Бухаресте главы МИД стран НАТО объявили о новой помощи Украине в области безопасности и энергетики – Кулеба

"На этой встрече были объявлены новые взносы стран в нашу энергетическую безопасность – трансформаторы, генераторы, вооружение, зимняя форма. Я не могу все это озвучивать, но среди этих позиций есть и 155-мм артиллерия, и снаряды, и бронемашины. Все это уже скоро приедет в Украину и усилит наши Вооруженные силы", – сказал он.
Кулеба подчеркнул, что все "должно происходить очень быстро".
"Мы не можем ждать", – добавил министр.
Военную помощь Украине в связи с войной, которую против страны развязала Россия, предоставляет ряд стран.
По оказанию помощи Украине состоялось семь встреч консультативной группы в формате "Рамштайн", последняя – в режиме онлайн 16 ноября. Министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи сообщил, что новую военную помощь Украине предоставят, в частности, Канада, Швеция, Греция, Польша и Германия. Союзники собираются "сохранять набранный темп" оказания помощи Украине в течение всей зимы, чтобы Украина могла "продолжать закреплять достижения и перехватывать инициативу на поле боя", отметил глава Пентагона.