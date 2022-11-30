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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На встрече в Бухаресте главы МИД стран НАТО объявили о новой помощи Украине в области безопасности и энергетики – Кулеба

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Кулеба о военной помощи Украине: Мы не можем ждать
Кулеба о военной помощи Украине: Мы не можем ждать
Фото: EPA

На встрече министров иностранных дел государств – членов НАТО в Бухаресте (Румыния) страны объявили о новой помощи в области безопасности и энергетики для Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook 30 ноября.

"На этой встрече были объявлены новые взносы стран в нашу энергетическую безопасность – трансформаторы, генераторы, вооружение, зимняя форма. Я не могу все это озвучивать, но среди этих позиций есть и 155-мм артиллерия, и снаряды, и бронемашины. Все это уже скоро приедет в Украину и усилит наши Вооруженные силы", – сказал он.

Кулеба подчеркнул, что все "должно происходить очень быстро".

"Мы не можем ждать", – добавил министр.

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/videos/454787466837713/

Контекст:

Военную помощь Украине в связи с войной, которую против страны развязала Россия, предоставляет ряд стран.

По оказанию помощи Украине состоялось семь встреч консультативной группы в формате "Рамштайн", последняя – в режиме онлайн 16 ноября. Министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи сообщил, что новую военную помощь Украине предоставят, в частности, Канада, Швеция, Греция, Польша и Германия. Союзники собираются "сохранять набранный темп" оказания помощи Украине в течение всей зимы, чтобы Украина могла "продолжать закреплять достижения и перехватывать инициативу на поле боя", отметил глава Пентагона.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, НАТО, энергетика, военная помощь, Дмитрий Кулеба, война России против Украины
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