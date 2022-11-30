На встрече в Бухаресте главы МИД стран НАТО объявили о новой помощи Украине в области безопасности и энергетики – Кулеба

"На этой встрече были объявлены новые взносы стран в нашу энергетическую безопасность – трансформаторы, генераторы, вооружение, зимняя форма. Я не могу все это озвучивать, но среди этих позиций есть и 155-мм артиллерия, и снаряды, и бронемашины. Все это уже скоро приедет в Украину и усилит наши Вооруженные силы", – сказал он.

Кулеба подчеркнул, что все "должно происходить очень быстро".

"Мы не можем ждать", – добавил министр.