Столтенберг: Предварительным условием, чтобы членство Украины в НАТО вообще было за столом переговоров, является ее победа, и мы помогаем ей сделать это

По словам Столтенберга, "самая неотложная задача" состоит в том, чтобы Украина "восторжествовала как суверенное, независимое демократическое государство в Европе".
"А для этого нам нужно максимально мобилизоваться, когда речь идет о военной, экономической, финансовой и гуманитарной поддержке Украины. И это именно то, что мы делаем. Если Украина не восторжествует как независимое суверенное государство, то, конечно, вопрос о членстве вообще не стоит. Потому что тогда у нас больше нет кандидата в члены Столтенберг: Самый важный и безотлагательный шаг – добиться победы Украины, и именно этим мы и занимаемся в Украине. Итак, что бы вы ни думали о том, когда Украина может стать членом [НАТО], предварительным условием для того, чтобы этот вопрос вообще был за столом переговоров, является победа Украины, и мы помогаем Украине сделать это", – сказал он.
Генсек заявил, что на встрече глав МИД стран НАТО в Бухаресте 29–30 ноября союзники "ясно давали понять", что готовы оказать поддержку передовой военной техникой, боеприпасами, топливом и всем, что необходимо Украине для самообороны.
Также, по его словам, НАТО нужно развивать более тесное политическое и практическое партнерство с Украиной.
"Это укрепит их институты. Это поможет им [украинским военным] перейти от стандартов экипировки советских времен к современным доктринам экипировки НАТО. Это хорошо для Украины, это хорошо для нас, это повысит оперативную совместимость, но также поможет Украине приблизиться к членству [в Альянсе]. Поэтому я думаю, что сейчас важно, чтобы мы продвигались вперед шаг за шагом. Самый важный и безотлагательный шаг – добиться победы Украины, и именно этим мы и занимаемся", – заявил он.
На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.
30 сентября 2022 года – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.