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Столтенберг: Предварительным условием, чтобы членство Украины в НАТО вообще было за столом переговоров, является ее победа, и мы помогаем ей сделать это

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Столтенберг: Самый важный и безотлагательный шаг добиться победы Украины, и именно этим мы и занимаемся
Столтенберг: Самый важный и безотлагательный шаг – добиться победы Украины, и именно этим мы и занимаемся
Фото: EPA

Условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа, и в этом ей помогают члены Альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге 30 ноября в Бухаресте (Румыния), текстовую версию опубликовала пресс-служба НАТО.

По словам Столтенберга, "самая неотложная задача" состоит в том, чтобы Украина "восторжествовала как суверенное, независимое демократическое государство в Европе".

"А для этого нам нужно максимально мобилизоваться, когда речь идет о военной, экономической, финансовой и гуманитарной поддержке Украины. И это именно то, что мы делаем. Если Украина не восторжествует как независимое суверенное государство, то, конечно, вопрос о членстве вообще не стоит. Потому что тогда у нас больше нет кандидата в члены Столтенберг: Самый важный и безотлагательный шаг – добиться победы Украины, и именно этим мы и занимаемся в Украине. Итак, что бы вы ни думали о том, когда Украина может стать членом [НАТО], предварительным условием для того, чтобы этот вопрос вообще был за столом переговоров, является победа Украины, и мы помогаем Украине сделать это", – сказал он.

Генсек заявил, что на встрече глав МИД стран НАТО в Бухаресте 29–30 ноября союзники "ясно давали понять", что готовы оказать поддержку передовой военной техникой, боеприпасами, топливом и всем, что необходимо Украине для самообороны.

Также, по его словам, НАТО нужно развивать более тесное политическое и практическое партнерство с Украиной.

"Это укрепит их институты. Это поможет им [украинским военным] перейти от стандартов экипировки советских времен к современным доктринам экипировки НАТО. Это хорошо для Украины, это хорошо для нас, это повысит оперативную совместимость, но также поможет Украине приблизиться к членству [в Альянсе]. Поэтому я думаю, что сейчас важно, чтобы мы продвигались вперед шаг за шагом. Самый важный и безотлагательный шаг – добиться победы Украины, и именно этим мы и занимаемся", – заявил он.

Контекст:

На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.

30 сентября 2022 года – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, военная помощь, война России против Украины
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