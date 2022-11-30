Столтенберг: Предварительным условием, чтобы членство Украины в НАТО вообще было за столом переговоров, является ее победа, и мы помогаем ей сделать это

Столтенберг: Самый важный и безотлагательный шаг – добиться победы Украины, и именно этим мы и занимаемся Фото: EPA

По словам Столтенберга, "самая неотложная задача" состоит в том, чтобы Украина "восторжествовала как суверенное, независимое демократическое государство в Европе".

"А для этого нам нужно максимально мобилизоваться, когда речь идет о военной, экономической, финансовой и гуманитарной поддержке Украины. И это именно то, что мы делаем. Если Украина не восторжествует как независимое суверенное государство, то, конечно, вопрос о членстве вообще не стоит. Потому что тогда у нас больше нет кандидата в члены Столтенберг: Самый важный и безотлагательный шаг – добиться победы Украины, и именно этим мы и занимаемся в Украине. Итак, что бы вы ни думали о том, когда Украина может стать членом [НАТО], предварительным условием для того, чтобы этот вопрос вообще был за столом переговоров, является победа Украины, и мы помогаем Украине сделать это", – сказал он.

Генсек заявил, что на встрече глав МИД стран НАТО в Бухаресте 29–30 ноября союзники "ясно давали понять", что готовы оказать поддержку передовой военной техникой, боеприпасами, топливом и всем, что необходимо Украине для самообороны.

Также, по его словам, НАТО нужно развивать более тесное политическое и практическое партнерство с Украиной.

"Это укрепит их институты. Это поможет им [украинским военным] перейти от стандартов экипировки советских времен к современным доктринам экипировки НАТО. Это хорошо для Украины, это хорошо для нас, это повысит оперативную совместимость, но также поможет Украине приблизиться к членству [в Альянсе]. Поэтому я думаю, что сейчас важно, чтобы мы продвигались вперед шаг за шагом. Самый важный и безотлагательный шаг – добиться победы Украины, и именно этим мы и занимаемся", – заявил он.