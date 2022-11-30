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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава внешней разведки РФ заявил, что Польша "форсирует подготовку к аннексии земель на западе Украины"

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Фото: ЕРА

Варшава ускоренно готовится к "присоединению" части приграничной территории Украины. Об этом глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил в интервью российскому государственному информагентству "РИА Новости", опубликованном 30 ноября.

По его словам, речь идет о Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей.

Он не назвал подтверждающих фактов, сославшись только на "поступающую в СВР информацию". Нарышкин считает, что польские власти торопятся, потому что "старшие партнеры по НАТО в предстоящие зимние месяцы попытаются договориться с Москвой".

Описывая предполагаемый механизм аннексии, Нарышкин заявил, что польским руководством приня­то решение "использовать успешный российский опыт возвра­щения исконных территорий путем проведения на них "референ­думов".

При этом он предостерег поляков от "скоропалительно­го проведения ложных аналогий" и призвал "не наступать на те же грабли". 

Заявление Нарышкина появилось после того, как 29 ноября в Twitter распространилось письмо якобы от имени посольства Польши в Украине о подготовке к "референдуму" о присоединении западных областей Украины к Польше. В нем говорилось "о мероприятиях, направленных на изучение общественного мнения жителей Львовской и Волынской областей Украины".

В ответ в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете нацбезопасности и обороны Украины призвали проверять подозрительные документы и помнить, что опрометчивое распространение таких фейков помогает врагу.

Спикер польского МИД Лукаш Ясина в Twitter отметил, что "информация о подготовке к "референдуму" о присоединении западных областей является очередной попыткой разжечь споры между Польшей и Украиной".


Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину официальные лица России и российские пропагандисты неоднократно распространяли дезинформацию, что Польша якобы хочет захватить западные области Украины. В частности, 4 ноября об этом сказал президент РФ Владимир Путин. "Сейчас мы видим объятия руководителей Польши и Украины, а идейка-то – она жива. И идея поглощения Украины – она никуда не делась", – заявил он.

Пресс-секретарь министра – координатора спецслужб Польши Станислав Жарын назвал слова президента России "оторванными от реальности инсинуациями", цель которых – представить Польшу агрессивной страной, которая якобы представляет угрозу западной части Украины. Жарын подчеркнул: если посмотреть шире, то очевидно, кто является поджигателем войны и создает угрозу безопасности в Центральной Европе.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на подобные заявления представителей России отвечал, что в мире "не все такие варвары", как она. "Цивилизованный мир работает по-другому. Польша – большой друг, союзник и партнер Украины. Варшава не нож в спину вонзает, как Россия, а подает руку помощи", – подчеркнул он. 

Теги: НАТО, Польша, референдум, Сергей Нарышкин, аннексия, Львовская область, Ивано-Франковская область, Тернопольская область, война России против Украины, СВР
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