Глава внешней разведки РФ заявил, что Польша "форсирует подготовку к аннексии земель на западе Украины"

По его словам, речь идет о Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей.

Он не назвал подтверждающих фактов, сославшись только на "поступающую в СВР информацию". Нарышкин считает, что польские власти торопятся, потому что "старшие партнеры по НАТО в предстоящие зимние месяцы попытаются договориться с Москвой".

Описывая предполагаемый механизм аннексии, Нарышкин заявил, что польским руководством приня­то решение "использовать успешный российский опыт возвра­щения исконных территорий путем проведения на них "референ­думов".

При этом он предостерег поляков от "скоропалительно­го проведения ложных аналогий" и призвал "не наступать на те же грабли".

Заявление Нарышкина появилось после того, как 29 ноября в Twitter распространилось письмо якобы от имени посольства Польши в Украине о подготовке к "референдуму" о присоединении западных областей Украины к Польше. В нем говорилось "о мероприятиях, направленных на изучение общественного мнения жителей Львовской и Волынской областей Украины".

В ответ в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете нацбезопасности и обороны Украины призвали проверять подозрительные документы и помнить, что опрометчивое распространение таких фейков помогает врагу.

Спикер польского МИД Лукаш Ясина в Twitter отметил, что "информация о подготовке к "референдуму" о присоединении западных областей является очередной попыткой разжечь споры между Польшей и Украиной".

Wpisy, dot. przygotowa * do referendum nt. przy * czenia do Polski zachodnich regionów Ukrainy to * dezinformacja * i kolejna próba wzniecenia sporów mi * dzy * i *

Fotografia maj * ca potwierdzi * te tezy zosta * a sfa * szowana, a przedstawiony na niej dokument jest nieprawdziwy. pic.twitter.com/q4afkmZ4P7 — * ukasz Jasina (@RzecznikMSZ) November 28, 2022



