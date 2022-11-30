Глава внешней разведки РФ заявил, что Польша "форсирует подготовку к аннексии земель на западе Украины"

По его словам, речь идет о Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей.
Он не назвал подтверждающих фактов, сославшись только на "поступающую в СВР информацию". Нарышкин считает, что польские власти торопятся, потому что "старшие партнеры по НАТО в предстоящие зимние месяцы попытаются договориться с Москвой".
Описывая предполагаемый механизм аннексии, Нарышкин заявил, что польским руководством принято решение "использовать успешный российский опыт возвращения исконных территорий путем проведения на них "референдумов".
При этом он предостерег поляков от "скоропалительного проведения ложных аналогий" и призвал "не наступать на те же грабли".
Заявление Нарышкина появилось после того, как 29 ноября в Twitter распространилось письмо якобы от имени посольства Польши в Украине о подготовке к "референдуму" о присоединении западных областей Украины к Польше. В нем говорилось "о мероприятиях, направленных на изучение общественного мнения жителей Львовской и Волынской областей Украины".
В ответ в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете нацбезопасности и обороны Украины призвали проверять подозрительные документы и помнить, что опрометчивое распространение таких фейков помогает врагу.
Спикер польского МИД Лукаш Ясина в Twitter отметил, что "информация о подготовке к "референдуму" о присоединении западных областей является очередной попыткой разжечь споры между Польшей и Украиной".
Wpisy, dot. przygotowa * do referendum nt. przy * czenia do Polski zachodnich regionów Ukrainy to * dezinformacja * i kolejna próba wzniecenia sporów mi * dzy * i *— * ukasz Jasina (@RzecznikMSZ) November 28, 2022
Fotografia maj * ca potwierdzi * te tezy zosta * a sfa * szowana, a przedstawiony na niej dokument jest nieprawdziwy. pic.twitter.com/q4afkmZ4P7
После начала полномасштабного вторжения России в Украину официальные лица России и российские пропагандисты неоднократно распространяли дезинформацию, что Польша якобы хочет захватить западные области Украины. В частности, 4 ноября об этом сказал президент РФ Владимир Путин. "Сейчас мы видим объятия руководителей Польши и Украины, а идейка-то – она жива. И идея поглощения Украины – она никуда не делась", – заявил он.
Пресс-секретарь министра – координатора спецслужб Польши Станислав Жарын назвал слова президента России "оторванными от реальности инсинуациями", цель которых – представить Польшу агрессивной страной, которая якобы представляет угрозу западной части Украины. Жарын подчеркнул: если посмотреть шире, то очевидно, кто является поджигателем войны и создает угрозу безопасности в Центральной Европе.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на подобные заявления представителей России отвечал, что в мире "не все такие варвары", как она. "Цивилизованный мир работает по-другому. Польша – большой друг, союзник и партнер Украины. Варшава не нож в спину вонзает, как Россия, а подает руку помощи", – подчеркнул он.