В сети распространяют письмо о присоединении западных областей Украины к Польше – Центр противодействия дезинформации

В письме говорится о мероприятиях, "направленных на изучение общественного мнения жителей Львовской и Волынской областей Украины".
"Обнародованное в Twitter фото письма сопровождалось сообщением, что "польские дипломаты… пытаются захватить западные регионы и готовятся к проведению референдума", – говорится в сообщении.
Спикер польского МИД Лукаш Ясина в Twitter отметил, что "информация о подготовке к референдуму о присоединении западных областей является очередной попыткой разжечь споры между Польшей и Украиной".
Wpisy, dot. przygotowa * do referendum nt. przy * czenia do Polski zachodnich regionów Ukrainy to * dezinformacja * i kolejna próba wzniecenia sporów mi * dzy * i *— * ukasz Jasina (@RzecznikMSZ) November 28, 2022
Fotografia maj * ca potwierdzi * te tezy zosta * a sfa * szowana, a przedstawiony na niej dokument jest nieprawdziwy. pic.twitter.com/q4afkmZ4P7
"ЦПД еще раз призывает проверять подозрительные документы и помнить, что опрометчивое распространение таких фейков помогает врагу!" – заявили в центре.
В сентябре роспропаганда использовала митинги в Польше, чтобы уменьшить поддержку Украины со стороны поляков. Как сообщал ЦПД, в Варшаве известные своей лояльностью путинскому режиму польские политики Кшиштоф Босак и Гжегож Браун провели акцию под лозунгами "Здесь Польша, а не Укропол", "Стоп украинизации Польши". Тогда месседж российских медиа состоял в том, что Польша якобы "забыла" о потребностях собственного населения, поддерживая переселенцев из Украины.