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В сети распространяют письмо о присоединении западных областей Украины к Польше – Центр противодействия дезинформации

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Информация о подготовке к референдуму о присоединении западных областей Украины к Польше попытка разжечь споры между Польшей и Украиной, заявил спикер польского МИД
Информация о подготовке к референдуму о присоединении западных областей Украины к Польше –  попытка разжечь споры между Польшей и Украиной, заявил спикер польского МИД
Фото: depositphotos.com

В соцсети Twitter распространяют письмо якобы от имени посольства Польши в Украине о подготовке к "референдуму о присоединении западных областей Украины к Польше". Об этом сообщила пресс-служба Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете нацбезопасности и обороны Украины 29 ноября в Telegram.

В письме говорится о мероприятиях, "направленных на изучение общественного мнения жителей Львовской и Волынской областей Украины".

"Обнародованное в Twitter фото письма сопровождалось сообщением, что "польские дипломаты… пытаются захватить западные регионы и готовятся к проведению референдума", – говорится в сообщении.

Спикер польского МИД Лукаш Ясина в Twitter отметил, что "информация о подготовке к референдуму о присоединении западных областей является очередной попыткой разжечь споры между Польшей и Украиной".

"ЦПД еще раз призывает проверять подозрительные документы и помнить, что опрометчивое распространение таких фейков помогает врагу!" – заявили в центре.

Контекст:

В сентябре роспропаганда использовала митинги в Польше, чтобы уменьшить поддержку Украины со стороны поляков. Как сообщал ЦПД, в Варшаве известные своей лояльностью путинскому режиму польские политики Кшиштоф Босак и Гжегож Браун провели акцию под лозунгами "Здесь Польша, а не Укропол", "Стоп украинизации Польши". Тогда месседж российских медиа состоял в том, что Польша якобы "забыла" о потребностях собственного населения, поддерживая переселенцев из Украины.

Теги: Россия, Украина, МИД, Польша, Варшава, документы, дипломаты, дезинформация, Центр противодействия дезинформации
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