В сети распространяют письмо о присоединении западных областей Украины к Польше – Центр противодействия дезинформации

Информация о подготовке к референдуму о присоединении западных областей Украины к Польше – попытка разжечь споры между Польшей и Украиной, заявил спикер польского МИД Фото: depositphotos.com

В письме говорится о мероприятиях, "направленных на изучение общественного мнения жителей Львовской и Волынской областей Украины".

"Обнародованное в Twitter фото письма сопровождалось сообщением, что "польские дипломаты… пытаются захватить западные регионы и готовятся к проведению референдума", – говорится в сообщении.

Спикер польского МИД Лукаш Ясина в Twitter отметил, что "информация о подготовке к референдуму о присоединении западных областей является очередной попыткой разжечь споры между Польшей и Украиной".

Wpisy, dot. przygotowa * do referendum nt. przy * czenia do Polski zachodnich regionów Ukrainy to * dezinformacja * i kolejna próba wzniecenia sporów mi * dzy * i *

Fotografia maj * ca potwierdzi * te tezy zosta * a sfa * szowana, a przedstawiony na niej dokument jest nieprawdziwy. pic.twitter.com/q4afkmZ4P7 — * ukasz Jasina (@RzecznikMSZ) November 28, 2022

"ЦПД еще раз призывает проверять подозрительные документы и помнить, что опрометчивое распространение таких фейков помогает врагу!" – заявили в центре.