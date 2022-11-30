Шольц пообещал Украине больше зенитных танков Gepard

Шольц пообещал, что Германия будет продолжать работать над созданием эффективной системы ПВО в Украине, не уточнив подробности поставок дополнительных Gepard и их количество.
Канцлер Германии в очередной раз подтвердил, что его страна продолжит всесторонне поддерживать Украину, в том числе в области противовоздушной обороны и долгосрочного восстановления страны.
Также Шольц провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинская сторона рассказала о последствиях российских авиаударов по гражданской инфраструктуре водо- и электроснабжения. В ответ канцлер Германии осудил обстрелы и заверил коллегу в дальнейшей поддержке.
"На сегодняшний день правительство Германии предоставило краткосрочную финансовую помощь на ремонт энергетической инфраструктуры в размере около €56 млн. Германия предоставляет более 350 генераторов", – сказано в заявлении пресс-службы правительства Германии.
Украина в начале сентября получила четыре зенитные самоходные артиллерийские установки (САУ) Gepard из Германии, доведя общее число единиц этого вооружения до 24, сообщалось на сайте правительства ФРГ 13 сентября. Еще шесть Gepard и 6 тыс. боеприпасов к ним готовятся к поставке в Украину, было сказано в том же сообщении. Исходя из сообщения посла Украины в Германии Алексея Макеева, поблагодарившего ФРГ за 30 Gepard, которые уже есть в распоряжении Украины, они уже, вероятно, могли быть отправлены в страну.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
Германия поставляет Украине зенитные самоходные установки Gepard (первоначально оговоренное количество – 30 единиц), бронетранспортеры, переносные зенитно-ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, самоходные артиллерийские установки, боеприпасы и другое вооружение.
При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался давать Украине танки Leopard, которые просит Украина.