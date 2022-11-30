Шольц пообещал Украине больше зенитных танков Gepard

Шольц пообещал, что Германия будет продолжать работать над созданием эффективной системы ПВО в Украине, не уточнив подробности поставок дополнительных Gepard и их количество.

Канцлер Германии в очередной раз подтвердил, что его страна продолжит всесторонне поддерживать Украину, в том числе в области противовоздушной обороны и долгосрочного восстановления страны.

Также Шольц провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинская сторона рассказала о последствиях российских авиаударов по гражданской инфраструктуре водо- и электроснабжения. В ответ канцлер Германии осудил обстрелы и заверил коллегу в дальнейшей поддержке.

"На сегодняшний день правительство Германии предоставило краткосрочную финансовую помощь на ремонт энергетической инфраструктуры в размере около €56 млн. Германия предоставляет более 350 генераторов", – сказано в заявлении пресс-службы правительства Германии.

Украина в начале сентября получила четыре зенитные самоходные артиллерийские установки (САУ) Gepard из Германии, доведя общее число единиц этого вооружения до 24, сообщалось на сайте правительства ФРГ 13 сентября. Еще шесть Gepard и 6 тыс. боеприпасов к ним готовятся к поставке в Украину, было сказано в том же сообщении. Исходя из сообщения посла Украины в Германии Алексея Макеева, поблагодарившего ФРГ за 30 Gepard, которые уже есть в распоряжении Украины, они уже, вероятно, могли быть отправлены в страну.