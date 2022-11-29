Глава МИД Латвии заявил, что Украина должна иметь право наносить удары по военным объектам в России

Об этом 29 ноября в интервью Bloomberg заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс. Он принимает участие во встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО в Бухаресте (Румыния).

По словам Ринкевичса, союзники "не должны бояться" эскалации со стороны РФ.

Он отметил, что несколько других государств-членов Альянса также считают, что Украина вообще не должна иметь ограничений на то, как она использует оружие. Но в конечном итоге это зависит от отдельных стран, когда они решают, какое оружие предоставить Киеву, добавил глава МИД Латвии.

Как сообщил Bloomberg глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, Украины с начала войны настаивает на поставках вооружений от союзников без "политических оговорок". Некоторые страны поднимают вопрос о том, должны ли партнеры предоставлять оружие Украине без выдвижения условий, но "консенсус не изменился", подчеркнул дипломат.

Хотя США не ввели ограничений на использование американского оружия Украиной в войне против России, в Вашингтоне пока отказываются предоставить Киеву дальнобойные ракеты ATACMS (на 300 км), которыми можно нанести удар по РФ. В США опасаются, что оружие большей дальности может обострить конфликт или даже расширить его за счет НАТО, написало агентство.

Война России против Украины. Главное (обновляется)