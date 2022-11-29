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Глава МИД Латвии заявил, что Украина должна иметь право наносить удары по военным объектам в России

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Союзники "не должны бояться" эскалации со стороны РФ, отметил Ринкевичс
Союзники "не должны бояться" эскалации со стороны РФ, отметил Ринкевичс
Фото: EPA

Украина должна иметь право наносить удары по военным объектам на территории России, которые оккупанты используют для ракетных обстрелов критической инфраструктуры страны, таким образом она сможет отражать эти атаки.

Об этом 29 ноября в интервью Bloomberg заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс. Он принимает участие во встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО в Бухаресте (Румыния).

По словам Ринкевичса, союзники "не должны бояться" эскалации со стороны РФ.

Он отметил, что несколько других государств-членов Альянса также считают, что Украина вообще не должна иметь ограничений на то, как она использует оружие. Но в конечном итоге это зависит от отдельных стран, когда они решают, какое оружие предоставить Киеву, добавил глава МИД Латвии.

Как сообщил Bloomberg глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, Украины с начала войны настаивает на поставках вооружений от союзников без "политических оговорок". Некоторые страны поднимают вопрос о том, должны ли партнеры предоставлять оружие Украине без выдвижения условий, но "консенсус не изменился", подчеркнул дипломат.

Хотя США не ввели ограничений на использование американского оружия Украиной в войне против России, в Вашингтоне пока отказываются предоставить Киеву дальнобойные ракеты ATACMS (на 300 км), которыми можно нанести удар по РФ. В США опасаются, что оружие большей дальности может обострить конфликт или даже расширить его за счет НАТО, написало агентство.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Последний массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами произошел 23 ноября. Его жертвами стали 12 человек.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.

По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии, есть проблемы с водо- и теплоснабжением.

В МВД Украины считают, что Россия может начать массированную атаку на Украину в любой момент.

Теги: Россия, США, Украина, Румыния, оружие, вооружение, военная помощь, Бухарест, МИД Литвы, Габриэлюс Ландсбергис, МИД Латвии, Эдгарс Ринкевичс, обстрелы, война России против Украины, ракеты, ограничения, интервью, инфраструктура, ATACMS
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