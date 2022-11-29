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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Штайнмайер выступил против перемирия: это легитимирует все преступления Москвы в Украине

Германии нужно и дальше помогать украинцам, считает президент Германии
Германии нужно и дальше помогать украинцам, считает президент Германии
Фото: ЕРА

Заключение перемирия между Россией и Украиной на данном этапе приведет к безнаказанности России за уже совершенные нарушения международного права, а этого допускать нельзя. Об этом Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил в интервью Deutche Welle, опубликованном 28 ноября.

По его словам, все советы западных политиков установить сейчас режим прекращения огня "безрассудны".

"Потому что установление прекращения огня в этот момент времени, по сути, оправдывает всю несправедливость, которая уже произошла", – сказал он.

Штайнмайер отметил, что в условиях оккупации российской армией части Украины, перемирие позволит Москве сохранить свое присутствие на этих территориях, несмотря на то, что это является нарушением международного права, а это "никак не может быть целью прекращения огня" .

"Поэтому, к сожалению, я не могу сказать, что вижу какой-либо выход [из войны] на данный момент", – сказал президент ФРГ.

Он отметил,  что немецкая политика в отношении войны в Украине подверглась серьезному "переосмыслению". Правительство и население Германии пришли к пониманию того, что европейская безопасность "больше не может быть гарантирована".

"Я был в Украине, и я могу сказать, что критика, которая была направлена против Германии в связи с задержкой поставок вооружений, утихла, и вместо этого сегодня есть положительная оценка", – поделился президент.

Он добавил, что Германии нужно и дальше помогать украинцам в предстоящие зимние месяцы из-за продолжающихся атак, которые являются частью стратегии РФ "нанести удар по гражданскому населению и уничтожить всю страну".


Контекст:

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.

30 сентября президент РФ Владимир Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным"

10 ноября Зеленский сказал, что не исключает переговоров с РФ об окончании войны. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Об условиях, входящих в украинскую формулу мира, Зеленский говорил на заседании Генассамблеи ООН 22 сентября и на саммите G20 15 ноября. Поначалу в ней было пять пунктов, теперь стало 10.

16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".

17 ноября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков  признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины.


Теги: Россия, Германия, Украина, Франк-Вальтер Штайнмайер, переговоры, военная помощь, война России против Украины
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