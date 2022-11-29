Штайнмайер выступил против перемирия: это легитимирует все преступления Москвы в Украине

По его словам, все советы западных политиков установить сейчас режим прекращения огня "безрассудны".

"Потому что установление прекращения огня в этот момент времени, по сути, оправдывает всю несправедливость, которая уже произошла", – сказал он.

Штайнмайер отметил, что в условиях оккупации российской армией части Украины, перемирие позволит Москве сохранить свое присутствие на этих территориях, несмотря на то, что это является нарушением международного права, а это "никак не может быть целью прекращения огня" .

"Поэтому, к сожалению, я не могу сказать, что вижу какой-либо выход [из войны] на данный момент", – сказал президент ФРГ.

Он отметил, что немецкая политика в отношении войны в Украине подверглась серьезному "переосмыслению". Правительство и население Германии пришли к пониманию того, что европейская безопасность "больше не может быть гарантирована".

"Я был в Украине, и я могу сказать, что критика, которая была направлена против Германии в связи с задержкой поставок вооружений, утихла, и вместо этого сегодня есть положительная оценка", – поделился президент.

Он добавил, что Германии нужно и дальше помогать украинцам в предстоящие зимние месяцы из-за продолжающихся атак, которые являются частью стратегии РФ "нанести удар по гражданскому населению и уничтожить всю страну".



