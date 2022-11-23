Франция до последнего не верила в полномасштабную войну, а Германия хотела быстрого поражения Украины – Джонсон

Джонсон подчеркнул, что хотя сейчас страны ЕС сплотились вокруг Украины и оказывают ей твердую поддержку, в период до российского вторжения так было не всегда.

"В какой-то момент немцы считали, что если это произойдет, то это станет катастрофой, и было бы лучше, если бы все это закончилось быстро, а Украина рухнула", – заявил Джонсон.

Он отметил, что не поддерживал такое мнение, но понимал, почему в Германии думали именно так.

Что касается Франции, то, по словам Джонсона, власти страны до последнего отрицали возможность полномасштабного нападения.

Джонсон также раскритиковал первоначальную реакцию Италии на угрозу вторжения. Он сказал, что ее правительство, в то время возглавляемое Марио Драги, "на каком-то этапе просто заявило, что не сможет поддержать позицию, которую мы занимаем", учитывая их "огромную" зависимость от российских энергоносителей.

Экс-премьер добавил, что после того, как Россия начала вторжение в феврале, отношение по всей Европе быстро изменилось.

"Произошло то, что все – немцы, французы, итальянцы, все, [президент США] Джо Байден – увидели, что выбора просто нет. Потому что вы не можете вести переговоры с этим парнем (президентом РФ Владимиром Путиным). Это ключевой момент", – подытожил он.