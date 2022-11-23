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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Джонсон: Без Зеленского конфликт в Украине развивался бы совсем по-другому

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Борис Джонсон рассказал, что думает о президенте Украины
Борис Джонсон рассказал, что думает о президенте Украины
Фото: EPA

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что президент Украины Владимир Зеленский – "смелый парень". Об этом он рассказал в интервью CNN, опубликованном 22 ноября.

Джонсон сказал, что Зеленский был "абсолютно выдающимся" в своем руководстве страной с начала войны. 

"Он очень смелый парень. Я думаю, что история этого конфликта была бы совершенно другой, если бы его там не было", – сказал он.

Он добавил, что если Украина решит стать членом ЕС, "они должны пойти на это". Джонсон считает, что это было бы хорошо для Украины. По его мнению, Запад мог бы помогать Украине проводить политические и экономические реформы.

Также экс-премьер Великобритании сказал, что после того, как Россия начала вторжение в феврале, отношение к ней во всей Европе быстро изменилось.

"Произошло то, что все – немцы, французы, итальянцы, Джо Байден – увидели, что выбора просто нет. Потому что вы не смогли договориться с этим парнем [президентом РФ Владимиром Путиным]. Это ключевой момент", — сказал он, добавив, что с тех пор ЕС "блестяще справился" в своем противостоянии России.

Контекст:

Джонсон занимал пост премьера Великобритании с июля 2019 года. 7 июля 2022-го на фоне череды скандалов он объявил об отставке.

20 июля Джонсон в последний раз выступил в Палате общин в качестве главы правительства. Он посоветовал своему преемнику на посту премьера "держаться ближе к американцам и защищать украинцев".

Зеленский в интервью BBC 7 октября заявил, что Украина чувствует поддержку как со стороны британского общества, так и со стороны руководства Соединенного Королевства, а с бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном были еще и "отдельные человеческие отношения – как говорят, психотип или химия".

Теги: Владимир Путин, агрессия, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, война России против Украины, Евросоюз
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