Джонсон: Без Зеленского конфликт в Украине развивался бы совсем по-другому

Джонсон сказал, что Зеленский был "абсолютно выдающимся" в своем руководстве страной с начала войны.

"Он очень смелый парень. Я думаю, что история этого конфликта была бы совершенно другой, если бы его там не было", – сказал он.

Он добавил, что если Украина решит стать членом ЕС, "они должны пойти на это". Джонсон считает, что это было бы хорошо для Украины. По его мнению, Запад мог бы помогать Украине проводить политические и экономические реформы.

Также экс-премьер Великобритании сказал, что после того, как Россия начала вторжение в феврале, отношение к ней во всей Европе быстро изменилось.

"Произошло то, что все – немцы, французы, итальянцы, Джо Байден – увидели, что выбора просто нет. Потому что вы не смогли договориться с этим парнем [президентом РФ Владимиром Путиным]. Это ключевой момент", — сказал он, добавив, что с тех пор ЕС "блестяще справился" в своем противостоянии России.