Германия предоставит Украине снаряды для системы MARS II

Пакет включает:

Часть из этого пакета помощи – поставки из промышленности, финансируемых за счет средств инициативы по модернизации.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 (совместно с Нидерландами), 24 зенитные самоходные установки Gepard из 30 обещанных и другое оружие. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты.

11 октября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о доставке первой немецкой системы ПВО IRIS-T в Украину. Шольц заявил 24 октября, что Германия в ближайшее время предоставит Украине еще три системы IRIS-T.

Кроме того, Германия уже передала Украине пять реактивных систем залпового огня MARS II, а также анонсировала поставку еще двух MARS II и четырех Panzerhaubitze 2000.