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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Германия предоставит Украине снаряды для системы MARS II

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Германия уже передала Украине пять реактивных систем залпового огня MARS II
Германия уже передала Украине пять реактивных систем залпового огня MARS II
Фото: EPA

Германия предоставит Украине новую партию военной помощи. Об этом сообщила пресс-служба немецкого правительства 16 ноября.

Пакет включает: 

  • боеприпасы реактивной системы залпового огня MARS II;
  • 8 большегрузных полуприцепов М1070 Oshkosh (ранее 5);
  • 39 пограничных машин (ранее 22);
  • запчасти к крупнокалиберному пулемету М2;
  • 30 MG3 для бронированных ремонтно-эвакуационных машин (ранее 6);
  • 116 полевых обогревателей;
  • 28 датчиков и глушителей против дронов (вместо 18);
  • 20 обновлений полосы пропускания для электронных устройств защиты от дронов;
  • 4 вилочных погрузчика (ранее 3);
  • 10 мобильных и защищенных устройств разминирования* (ранее: 4).

Часть из этого пакета помощи – поставки из промышленности, финансируемых за счет средств инициативы по модернизации.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 (совместно с Нидерландами), 24 зенитные самоходные установки Gepard из 30 обещанных и другое оружие. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты.

11 октября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о доставке первой немецкой системы ПВО IRIS-T в Украину. Шольц заявил 24 октября, что Германия в ближайшее время предоставит Украине еще три системы IRIS-T.

Кроме того, Германия уже передала Украине пять реактивных систем залпового огня MARS II, а также анонсировала поставку еще двух MARS II и четырех Panzerhaubitze 2000.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Германия, военная техника, военная помощь, боеприпасы, война России против Украины
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