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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бельгия передаст Украине новые подводные дроны для подводных миссий на глубине до 300 м

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R7 предназначены для подводных миссий на глубине до 300 м
R7 предназначены для подводных миссий на глубине до 300 м
Скриншот: ECA Group / Youtube

Бельгия отправит в Украину дистанционно управляемые подводные аппараты R7 производства компании ECA Robotics Belgium. Об этом 28 ноября сообщило Navy Recognition.

По эксклюзивной информации военного издания, в Украину отправятся беспилотники производства новой бельгийской дочерней компания французской фирмы ECA Group. 

R7 от ECA GROUP – это дистанционно управляемый аппарат (ROV), "который сочетает в себе компактность и простоту развертывания со скоростью и грузоподъемностью профессиональных ROV наблюдательного класса", говорится в его описании. Он предназначен для подводных миссий на глубине до 300 м, включая осмотр, наблюдение и работы на подводном объекте.

"R7 также выделяется с точки зрения эргономики благодаря интуитивно понятному интерфейсу "человек-машина" и простоте использования. Он также может быть оснащен манипулятором с пятью функциями, что делает его чрезвычайно маневренным. Он может легко работать с предметами весом до 2 кг", – пишет Navy Recognition.

26 ноября Киев посетил премьер-министр Бельгии Александер де Кроо, на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским он анонсировал новую военную и гуманитарную помощь Украине.


Контекст:

Создание флота морских дронов в Украине президент Украины Владимир Зеленский анонсировал 5 ноября в вечернем видеообращении. Он отмечал, что как работают морские дроны, "все уже видели". По мнению Зеленского, морские дроны также помогут разблокировать коридор для гражданских судов, везущих зерно для всего мира.

11 ноября президент объявил о начале сбора средств на фандрайзинговой платформе United24 на украинский флот дронов. Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что стране требуется 100 морских дронов. Стоимость одного – 10 млн грн.

На первый дрон украинцы собрали деньги за два часа. Его назвали "Херсон". Второго, как заявлял Зеленский, планируют назвать "Севастополь".

Жители Литвы собрали за три дня €5 млн на три беспилотника для Украины, но в итоге турецкая компания – производитель Bayraktar заявила, что передаст их бесплатно.

Теги: Украина, Бельгия, военная техника, военная помощь, беспилотники, война России против Украины
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