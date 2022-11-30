Бельгия передаст Украине новые подводные дроны для подводных миссий на глубине до 300 м

R7 предназначены для подводных миссий на глубине до 300 м Скриншот: ECA Group / Youtube

По эксклюзивной информации военного издания, в Украину отправятся беспилотники производства новой бельгийской дочерней компания французской фирмы ECA Group.

R7 от ECA GROUP – это дистанционно управляемый аппарат (ROV), "который сочетает в себе компактность и простоту развертывания со скоростью и грузоподъемностью профессиональных ROV наблюдательного класса", говорится в его описании. Он предназначен для подводных миссий на глубине до 300 м, включая осмотр, наблюдение и работы на подводном объекте.

"R7 также выделяется с точки зрения эргономики благодаря интуитивно понятному интерфейсу "человек-машина" и простоте использования. Он также может быть оснащен манипулятором с пятью функциями, что делает его чрезвычайно маневренным. Он может легко работать с предметами весом до 2 кг", – пишет Navy Recognition.

26 ноября Киев посетил премьер-министр Бельгии Александер де Кроо, на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским он анонсировал новую военную и гуманитарную помощь Украине.



