Представители 93 стран присоединились к инициативе по созданию флота морских дронов в Украине – Зеленский

Об этом 22 ноября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Море... На нашей фандрайзинговой платформе United24 очень активно аккумулируем средства на морские дроны. Единение, как обычно, дает отличный результат. Обычные люди. Более 50 украинских компаний. Международный бизнес. Плюс наши литовские друзья. Плюс сообщество айтишников. В общей сложности к этой нашей инициативе присоединились люди из 93 стран, – сказал президент. – Украинский флот морских дронов постепенно строим".

Контекст:

Фандрайзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Минцифры в начале июля заявили о совместном проекте "Армия дронов". Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения пилотов. Как заявлял вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, он надеется, что проект сможет собрать столько средств, чтобы обеспечить дронами военных по всей линии фронта. Сейчас закупают в основном дроны-разведчики, в том числе такие летательные аппараты, которые есть на вооружении НАТО.

Создание флота морских дронов в Украине Зеленский анонсировал 5 ноября в вечернем видеообращении. Он отмечал, что как работают морские дроны, "все уже видели". По мнению Зеленского, морские дроны также помогут разблокировать коридор для гражданских судов, везущих зерно для всего мира.

11 ноября президент объявил о начале сбора средств на фандрайзинговой платформе United24 на украинский флот дронов. Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что стране требуется 100 морских дронов. Стоимость одного – 10 млн грн.

На первый дрон украинцы собрали деньги за два часа. Его назвали "Херсон".