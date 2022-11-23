ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Представители 93 стран присоединились к инициативе по созданию флота морских дронов в Украине – Зеленский

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что стране требуется 100 морских дронов
Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что стране требуется 100 морских дронов
Скриншот: U24 / Twitter

К инициативе по созданию флота морских дронов присоединились уже более 50 украинских компаний.

Об этом 22 ноября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сообщил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Море... На нашей фандрайзинговой платформе United24 очень активно аккумулируем средства на морские дроны. Единение, как обычно, дает отличный результат. Обычные люди. Более 50 украинских компаний. Международный бизнес. Плюс наши литовские друзья. Плюс сообщество айтишников. В общей сложности к этой нашей инициативе присоединились люди из 93 стран, – сказал президент. – Украинский флот морских дронов постепенно строим".

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/697018588321620/

Контекст:

Фандрайзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Минцифры в начале июля заявили о совместном проекте "Армия дронов". Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения пилотов. Как заявлял вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, он надеется, что проект сможет собрать столько средств, чтобы обеспечить дронами военных по всей линии фронта. Сейчас закупают в основном дроны-разведчики, в том числе такие летательные аппараты, которые есть на вооружении НАТО.

Создание флота морских дронов в Украине Зеленский анонсировал 5 ноября в вечернем видеообращении. Он отмечал, что как работают морские дроны, "все уже видели". По мнению Зеленского, морские дроны также помогут разблокировать коридор для гражданских судов, везущих зерно для всего мира.

11 ноября президент объявил о начале сбора средств на фандрайзинговой платформе United24 на украинский флот дронов. Министерство цифровой трансформации Украины сообщило, что стране требуется 100 морских дронов. Стоимость одного – 10 млн грн.

На первый дрон украинцы собрали деньги за два часа. Его назвали "Херсон".

Теги: Украина, армия, бизнес, флот, беспилотники, деньги, Владимир Зеленский, украинцы, президент, обращение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Сестра Ефросининой за ужином похвасталась десертом российского производства. Фото
Сестра Ефросининой за ужином похвасталась десертом российского производства. Фото
Бывшая жена мэра Киева Кличко сообщила о болезни
Бывшая жена мэра Киева Кличко сообщила о болезни
"Что из них вырастет? Травмированные или ватные". Ефросинина отреагировала на фото российских детей, которых заставили лечь буквой Z
"Что из них вырастет? Травмированные или ватные". Ефросинина отреагировала на фото российских детей, которых заставили лечь буквой Z
Невзоров высмеял Бузову и ее "отработку" патриотизма
Невзоров высмеял Бузову и ее "отработку" патриотизма
"Записывай прощальное видео". Полякова рассказала о заявлении продюсеров грузинского шоу "Танцы со звездами" накануне съемок нового эпизода
"Записывай прощальное видео". Полякова рассказала о заявлении продюсеров грузинского шоу "Танцы со звездами" накануне съемок нового эпизода
"Когда вспомнил, что украинец": Амадор Лопес показал свои эмоции
"Когда вспомнил, что украинец": Амадор Лопес показал свои эмоции
Loboda объяснила, о чем ее новая песня на украинском
Loboda объяснила, о чем ее новая песня на украинском
В Польше сорвали встречу с Забужко
В Польше сорвали встречу с Забужко
Гаврилюк: Наши бороды поседели. У студентов, которые девять лет назад вышли на улицы, уже есть свои дети. Борьба продолжается. И мы победим
Гаврилюк: Наши бороды поседели. У студентов, которые девять лет назад вышли на улицы, уже есть свои дети. Борьба продолжается. И мы победим
  Тыквенный крем-суп с сыром и цвиклями от Клопотенко
  Тыквенный крем-суп с сыром и цвиклями от Клопотенко
"Это что за богиня?", "Очень стильно". Никитюк снялась в кожаном платье от украинского бренда за 4,5 тыс. грн
"Это что за богиня?", "Очень стильно". Никитюк снялась в кожаном платье от украинского бренда за 4,5 тыс. грн
Арестович покинул Украину. Фото за границей
Арестович покинул Украину. Фото за границей
"Не хочется быть использованной никем и ничем. Возможно, в этом причина моего молчания". Лорак раскритиковали в сети после ее очередного обращения
"Не хочется быть использованной никем и ничем. Возможно, в этом причина моего молчания". Лорак раскритиковали в сети после ее очередного обращения
"Теплая встреча. Запомню на всю жизнь". Потап сделал селфи с морпехом Диановым
"Теплая встреча. Запомню на всю жизнь". Потап сделал селфи с морпехом Диановым
Саливанчук в купальнике пробежалась по снегу. Видео
Саливанчук в купальнике пробежалась по снегу. Видео
"Как мало нужно для минуты счастья". Бадоев рассказал, как коммунальщики подняли ему настроение
"Как мало нужно для минуты счастья". Бадоев рассказал, как коммунальщики подняли ему настроение
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Думала, вы не такая, чтобы выставлять свои прелести", "Соблазнительная". 37-летняя Саливанчук стала студенткой и снялась без белья (213087)
2
"Дочь Путина", "Олицетворение всего русского мира". В сети обсуждают ролик россиянки, который показал Гордон (202955)
3
Арестович назвал главную ошибку Путина по отношению к Зеленскому (131584)
4
Арестович покинул Украину. Фото за границей (103410)
5
Морпех Дианов передал Поляковой 1,7 млн грн на благотворительный сбор для протезирования украинских защитников (48656)
6
"Он оплакивал свои утраченные возможности, поездки в Европу на свадьбы к олигархам, большие гонорары". Максакова о слезах Баскова на программе у Корчевникова (47120)
7
64-летняя Мадонна развела ноги и показала себя вблизи. Фото (43577)
8
Дочь Филатова вышла в свет в платье на тонких бретельках. Жена мэра Днепра прокомментировала (42560)
 
 
 
 