"Почтовое отправление без обратного адреса". Посол Украины в Испании рассказал подробности взрыва в посольстве

Погорельцев: У коменданта появились подозрения и он сам – чтобы никого не было рядом – вышел с этой "почтой" во двор перед тем, как ее открыть Фото: Embajada de Ucrania en el Reino de España / Facebook

Он отметил, что более серьезных последствий удалось избежать благодаря реакции и профессиональным действиям украинцам из персонала дипучреждения.

Издание отметило, что взорвался не конверт с письмом, как сообщалось ранее, а о "пакете размера, значительно больше письма с документами". Почтовое отправление, адресованное лично на имя Погорельцева, вызвало подозрения у секретаря посла, поскольку на нем не было обратного адреса и оно не было похожим на почту в адрес дипломатов.

Секретарь передала отправление коменданту – украинскому сотруднику, ответственному среди прочего за охрану посольства.

"В пакете оказалась коробка, так что у коменданта появились подозрения и он сам – чтобы никого не было рядом – вышел с этой "почтой" во двор перед тем, как ее открыть. А как только открыл, услышал, что там что-то щелкнуло, моментально ее отбросил и уже тогда услышал взрыв. Несмотря на то, что комендант посольства уже не держал коробку в руках, взрыв повредил ему руки, и он говорит, что получил что-то вроде контузии", – сказал посол.

По его словам, речь идет не о мощной взрывчатке, а о небольшом устройстве.

"Я прежде всего хочу отметить сотрудников посольства, потому что если бы не их профессиональные действия, последствия были бы значительно серьезнее", – заявил Погорельцев.

Он не стал выдвигать предположения, кто мог отправить посылку, заявив, что испанские власти обещают приложить все усилия для расследования, и глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, чтобы выразить поддержку, уже провел с ним телефонный разговор.