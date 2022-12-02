Подоляк заявил, что Россия планировала убить десятки тысяч украинцев, устроив "Бучу везде"

Подоляк выступает за организацию трибунала в связи с военными преступлениями России Фото: president.gov.ua

"Предварительный анализ документов "о начале СВО" говорит, что Россия планировала захватить Центральную Украину, уничтожить правительство, убить десятки тысяч людей (Буча везде), убрать следы и медийно выдать это за "освобождение", – написал советник главы ОП.

После победы Украины эти доказательства будет исследовать международный трибунал, пообещал Подоляк.

Попередній аналіз документів «про початок СВО» говорить, що Росія планувала захопити Центральну Україну, знищити уряд, убити десятки тисяч людей (Буча скрізь), прибрати сліди й медійно видати це за «визволення». Після перемоги України ці докази досліджуватиме міжнародний трибунал — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 1, 2022

В конце февраля российские войска оккупировали часть Киевской области. 2 апреля регион освободили от российских оккупантов.

В населенных пунктах региона, в том числе в Буче (это название стало нарицательным), найдены тела убитых мирных жителей. Глава областной полиции Андрей Небытов сообщил, что по состоянию на 9 сентября в Киевской области было найдено 1360 тел погибших.

Как стало известно после деоккупации, многочисленные военные преступления россияне совершали на территории Херсонской и Харьковской областей.