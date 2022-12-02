Подоляк заявил, что Россия планировала убить десятки тысяч украинцев, устроив "Бучу везде"

"Предварительный анализ документов "о начале СВО" говорит, что Россия планировала захватить Центральную Украину, уничтожить правительство, убить десятки тысяч людей (Буча везде), убрать следы и медийно выдать это за "освобождение", – написал советник главы ОП.
После победы Украины эти доказательства будет исследовать международный трибунал, пообещал Подоляк.
Попередній аналіз документів «про початок СВО» говорить, що Росія планувала захопити Центральну Україну, знищити уряд, убити десятки тисяч людей (Буча скрізь), прибрати сліди й медійно видати це за «визволення». Після перемоги України ці докази досліджуватиме міжнародний трибунал— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 1, 2022
В конце февраля российские войска оккупировали часть Киевской области. 2 апреля регион освободили от российских оккупантов.
В населенных пунктах региона, в том числе в Буче (это название стало нарицательным), найдены тела убитых мирных жителей. Глава областной полиции Андрей Небытов сообщил, что по состоянию на 9 сентября в Киевской области было найдено 1360 тел погибших.
Как стало известно после деоккупации, многочисленные военные преступления россияне совершали на территории Херсонской и Харьковской областей.
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился – в апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
По данным Офиса президента Украины, с начала полномасштабного вторжения российская армия совершила в Украине более 40 тыс. военных преступлений. Украинские правоохранители идентифицировали около 168 тыс. российских оккупантов.
Президент Владимир Зеленский предложил создать специальный трибунал по преступлению российской агрессии против Украины, он дополнит деятельность Международного уголовного суда и других подобных институций, которые на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.
Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ.