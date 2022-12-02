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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк заявил, что Россия планировала убить десятки тысяч украинцев, устроив "Бучу везде"

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Подоляк выступает за организацию трибунала в связи с военными преступлениями России
Подоляк выступает за организацию трибунала в связи с военными преступлениями России
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил 1 декабря в Twitter, что Россия планировала масштабные военные преступления на территории Украины в ходе "специальной военной операции" (СВО), как в РФ официально называют развязанную этой страной войну в Украине.

"Предварительный анализ документов "о начале СВО" говорит, что Россия планировала захватить Центральную Украину, уничтожить правительство, убить десятки тысяч людей (Буча везде), убрать следы и медийно выдать это за "освобождение", – написал советник главы ОП.

После победы Украины эти доказательства будет исследовать международный трибунал, пообещал Подоляк.

В конце февраля российские войска оккупировали часть Киевской области. 2 апреля регион освободили от российских оккупантов.

В населенных пунктах региона, в том числе в Буче (это название стало нарицательным), найдены тела убитых мирных жителей. Глава областной полиции Андрей Небытов сообщил, что по состоянию на 9 сентября в Киевской области было найдено 1360 тел погибших.

Как стало известно после деоккупации, многочисленные военные преступления россияне совершали на территории Херсонской и Харьковской областей.

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился – в апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По данным Офиса президента Украины, с начала полномасштабного вторжения российская армия совершила в Украине более 40 тыс. военных преступлений. Украинские правоохранители идентифицировали около 168 тыс. российских оккупантов.

Президент Владимир Зеленский предложил создать специальный трибунал по преступлению российской агрессии против Украины, он дополнит деятельность Международного уголовного суда и других подобных институций, которые на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ.

Теги: Россия, Украина, оккупация, вторжение, жертвы, Буча, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, трибунал, Михаил Подоляк, российские оккупанты, деоккупация, военное преступление
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