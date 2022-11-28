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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области эксгумировали тела пяти погибших от агрессии РФ, среди них – двое детей

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Правоохранители на кладбище в селе Слобожанское эксгумировали фрагменты тел пяти мирных жителей
Правоохранители на кладбище в селе Слобожанское эксгумировали фрагменты тел пяти мирных жителей
Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

В селе Слобожанское в Харьковской области правоохранители эксгумировали тела пятерых мирных жителей, погибших в результате авиационного удара российской армии. Среди них ребенок, которому было меньше двух лет, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Правоохранители на кладбище в селе Слобожанское Изюмского района эксгумировали фрагменты тел пяти мирных жителей. Все погибшие стали жертвами российской агрессии.

9 марта в результате авиационной бомбардировки села они погибли в многоэтажке, которая разрушилась. Среди погибших: две женщины, мужчина, девочка 10 лет и мальчик возрастом год и девять месяцев. Их тела направлены на проведение судебно-медицинских экспертиз.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В Харьковской области Вооруженные силы Украины по состоянию на 21 октября деоккупировали 551 населенный пункт, сообщили в Офисе президента.

На освобожденных территориях военные и правоохранители обнаружили тела погибших за время оккупации местных жителей в единичных и массовых захоронениях, а также устроенные россиянами пыточные.

По данным Минреинтеграции на 26 октября, на недавно освобожденных территориях Украины эксгумировали около 1000 тел погибших мирных граждан.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, убийство, война, оккупация, Харьковская область, вторжение, жертвы, кладбище, война России против Украины, погибшие, эксгумация, россияне
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