В Харьковской области эксгумировали тела пяти погибших от агрессии РФ, среди них – двое детей

Правоохранители на кладбище в селе Слобожанское Изюмского района эксгумировали фрагменты тел пяти мирных жителей. Все погибшие стали жертвами российской агрессии.
9 марта в результате авиационной бомбардировки села они погибли в многоэтажке, которая разрушилась. Среди погибших: две женщины, мужчина, девочка 10 лет и мальчик возрастом год и девять месяцев. Их тела направлены на проведение судебно-медицинских экспертиз.
Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В Харьковской области Вооруженные силы Украины по состоянию на 21 октября деоккупировали 551 населенный пункт, сообщили в Офисе президента.
На освобожденных территориях военные и правоохранители обнаружили тела погибших за время оккупации местных жителей в единичных и массовых захоронениях, а также устроенные россиянами пыточные.
По данным Минреинтеграции на 26 октября, на недавно освобожденных территориях Украины эксгумировали около 1000 тел погибших мирных граждан.