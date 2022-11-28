В Харьковской области эксгумировали тела пяти погибших от агрессии РФ, среди них – двое детей

Правоохранители на кладбище в селе Слобожанское эксгумировали фрагменты тел пяти мирных жителей Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Правоохранители на кладбище в селе Слобожанское Изюмского района эксгумировали фрагменты тел пяти мирных жителей. Все погибшие стали жертвами российской агрессии.

9 марта в результате авиационной бомбардировки села они погибли в многоэтажке, которая разрушилась. Среди погибших: две женщины, мужчина, девочка 10 лет и мальчик возрастом год и девять месяцев. Их тела направлены на проведение судебно-медицинских экспертиз.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).