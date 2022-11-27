За сутки в Харьковской области от обстрелов пострадали три мирных жителя, еще один погиб на мине – Синегубов

Синегубов отметил, что ГСЧС уничтожила за сутки 223 взрывоопасных предмета Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Fаcebook

"За сутки медики госпитализировали мужчину [в возрасте] 68 лет и женщину [в возрасте] 81 год, получивших ранения после обстрелов в Купянске. 50-летний мужчина получил взрывную травму в Ковшаровке, также госпитализирован в больницу", – написал он.

Глава обладминистрации отметил, что в Купянском районе также "спасатели тушили пожары в частных домовладениях, гаражах, повреждено более 10 автомобилей", а в Волчанской территориальной общине (возле границы с Россией) повреждение получило предприятие, занимающееся производством масла.

"В селе Шульское в Лозовском районе 62-летний мужчина подорвался на взрывоопасном предмете. К сожалению, погиб на месте. Пиротехнические подразделения ГСЧС (Госслужба по чрезвычайным ситуациям. – "ГОРДОН") за сутки уничтожили 223 взрывоопасных предмета", – объяснил Синегубов.

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