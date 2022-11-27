За сутки в Харьковской области от обстрелов пострадали три мирных жителя, еще один погиб на мине – Синегубов

"За сутки медики госпитализировали мужчину [в возрасте] 68 лет и женщину [в возрасте] 81 год, получивших ранения после обстрелов в Купянске. 50-летний мужчина получил взрывную травму в Ковшаровке, также госпитализирован в больницу", – написал он.
Глава обладминистрации отметил, что в Купянском районе также "спасатели тушили пожары в частных домовладениях, гаражах, повреждено более 10 автомобилей", а в Волчанской территориальной общине (возле границы с Россией) повреждение получило предприятие, занимающееся производством масла.
"В селе Шульское в Лозовском районе 62-летний мужчина подорвался на взрывоопасном предмете. К сожалению, погиб на месте. Пиротехнические подразделения ГСЧС (Госслужба по чрезвычайным ситуациям. – "ГОРДОН") за сутки уничтожили 223 взрывоопасных предмета", – объяснил Синегубов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.
Под контролем россиян по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории Харьковской области, отмечали в обладминистрации. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.