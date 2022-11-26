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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне ночью и утром обстреливали Купянск, один мирный житель ранен – ОВА

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Россияне постоянно обстреливают деоккупированный Купянск
Россияне постоянно обстреливают деоккупированный Купянск
Фото: EPA

Российские оккупанты вечером 25 ноября ударили ракетами С-300 по Чугуеву Харьковской области, ночью и утром 26 ноября обстреляли из артиллерии Купянск. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что за сутки ударов по Харькову не зафиксировано, но россияне наносили ракетные и артиллерийские удары по приграничным районам области. 

Так, около 17.00 россияне несколько раз попали ракетами С-300 по Чугуеву, есть повреждения нежилых помещений. Без пострадавших.

Около полуночи российские военные обстреливали Купянск. Загорелись шесть гаражей. Пострадавших нет.

"Утром оккупанты снова нанесли артиллерийские удары по Купянску. Предварительно – один пострадавший. Детали уточняются", – написал Синегубов.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 

Чугуев российские оккупанты захватить не смогли. В Купянск украинские военные зашли 16 сентября.

В Харьковской области под контролем российских оккупационных войск по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории региона, отметили в ОВА. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Теги: Харьковская область, Чугуев, артиллерия, Купянск, обстрелы, ракеты, С-300, Олег Синегубов
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