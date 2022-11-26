Россияне ночью и утром обстреливали Купянск, один мирный житель ранен – ОВА

Он отметил, что за сутки ударов по Харькову не зафиксировано, но россияне наносили ракетные и артиллерийские удары по приграничным районам области.

Так, около 17.00 россияне несколько раз попали ракетами С-300 по Чугуеву, есть повреждения нежилых помещений. Без пострадавших.

Около полуночи российские военные обстреливали Купянск. Загорелись шесть гаражей. Пострадавших нет.

"Утром оккупанты снова нанесли артиллерийские удары по Купянску. Предварительно – один пострадавший. Детали уточняются", – написал Синегубов.