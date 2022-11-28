Оккупанты ночью ударили по Харьковской области из С-300 – ОВА

По его словам, противник регулярно наносит удары из ракет и артиллерии по Купянскому, Чугуевскому и Харьковскому районам.
"Есть попадания в частные домовладения, учебное заведение в Купянском районе. Около полуночи в селе Безмятежное в результате ракетных обстрелов ЗРК С-300 взрывной волной повредило здание лицея. Без пострадавших", – написал Синегубов.
Он также подчеркнул, что в Харьковской области остается высоким уровень минной опасности.
"Вчера два мужчины пострадали в результате взрыва боеприпасов: 56-летнего и 62-летнего мужчин госпитализировали", – отметил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.
Под контролем россиян по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории Харьковской области, отмечали в обладминистрации. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.