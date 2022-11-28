Оккупанты ночью ударили по Харьковской области из С-300 – ОВА

Противник регулярно наносит удары из ракет и артиллерии по Купянскому, Чугуевскому и Харьковскому районам Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

По его словам, противник регулярно наносит удары из ракет и артиллерии по Купянскому, Чугуевскому и Харьковскому районам.

"Есть попадания в частные домовладения, учебное заведение в Купянском районе. Около полуночи в селе Безмятежное в результате ракетных обстрелов ЗРК С-300 взрывной волной повредило здание лицея. Без пострадавших", – написал Синегубов.

Он также подчеркнул, что в Харьковской области остается высоким уровень минной опасности.

"Вчера два мужчины пострадали в результате взрыва боеприпасов: 56-летнего и 62-летнего мужчин госпитализировали", – отметил глава ОВА.

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