Замкомандира 518-го батальона Алмазова: Когда пошла волна в Харьковской области, оккупанты бежали так, что мы не успевали их догонять

"Это наш батальон запустил каскадный процесс. В августе был первый штурм перед Балаклеей. В тот день у меня было много раненых, были и погибшие. Мы работали на износ, беспрерывно вывозили раненых, стабилизировали их и доставляли в госпиталь. Приходилось забирать бойцов прямо с поля боя. Потом еще два штурма. И вот второй из них дал этот результат. Очень горжусь, что наш батальон был той первой фишкой домино, которая привела к падению обороны противника. Конечно, наши командиры – молодцы! Операция была настолько правильно спланирована, что дала потрясающий результат. Мы за одни сутки взяли 12 населенных пунктов. Через день – снова бой, когда освобождали Ольховатку, и он запустил эффект домино", – рассказала Алмазова.

Она отметила, что россияне оставили хорошо защищенные позиции.

"Очень много подразделений до нас пытались взять Балаклею. Она в выгодной позиции – на возвышении, оттуда хорошо просматривались украинские позиции. Мы же оккупантов фактически не видели. Правильно спланировали операцию и уничтожили два укреппункта, которые не давали нам жить. Им дали такие знаковые названия – "Питер" и "Москва". Когда слышишь по рации: "Танки на Москву!" Это прямо на сердце ложилось... И мы взяли и "Питер", и "Москву", Новую Гусаровку, Байрак. Мы были очень удивлены, что русские бежали, когда зашли на эти укреппункты, – насколько они были мощные. У нас были неравные силы", – отметила Алмазова.

По ее словам, российские оккупанты не вступали в контактный бой с Вооруженными силами Украины.

"А потом мы стали каждый день продвигаться и каждый день ночевали уже в новом населенном пункте. У наших бойцов была такая эйфория, что всю Харьковскую область освободили. Первые штурмы – это были контактные бои. Выбивали именно врага из населенного пункта. А когда пошла волна, оккупанты сами бежали так, что мы не успевали их догонять. И так мы оказались в Купянске", – сообщила собеседница.

Замкомандира 518-го батальона Алмазова: Сын просился ко мне в подразделение, но я категорически против – мое внимание сместилось бы в сторону его безопасности. Полный текст интервью