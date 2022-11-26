ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Замкомандира 518-го батальона Алмазова: Когда пошла волна в Харьковской области, оккупанты бежали так, что мы не успевали их догонять

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Алмазова: Горжусь, что наш батальон был той первой фишкой домино, которая привела к падению обороны противника
Алмазова: Горжусь, что наш батальон был той первой фишкой домино, которая привела к падению обороны противника
Фото: Galina Almazova / Facebook

В интервью изданию "ГОРДОН" заместитель командира 518-го батальона 1-й отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна Галина Алмазова рассказала, как происходило освобождение Харьковской области.

"Это наш батальон запустил каскадный процесс. В августе был первый штурм перед Балаклеей. В тот день у меня было много раненых, были и погибшие. Мы работали на износ, беспрерывно вывозили раненых, стабилизировали их и доставляли в госпиталь. Приходилось забирать бойцов прямо с поля боя. Потом еще два штурма. И вот второй из них дал этот результат. Очень горжусь, что наш батальон был той первой фишкой домино, которая привела к падению обороны противника. Конечно, наши командиры – молодцы! Операция была настолько правильно спланирована, что дала потрясающий результат. Мы за одни сутки взяли 12 населенных пунктов. Через день – снова бой, когда освобождали Ольховатку, и он запустил эффект домино", – рассказала Алмазова.

Она отметила, что россияне оставили хорошо защищенные позиции.

"Очень много подразделений до нас пытались взять Балаклею. Она в выгодной позиции – на возвышении, оттуда хорошо просматривались украинские позиции. Мы же оккупантов фактически не видели. Правильно спланировали операцию и уничтожили два укреппункта, которые не давали нам жить. Им дали такие знаковые названия – "Питер" и "Москва". Когда слышишь по рации: "Танки на Москву!" Это прямо на сердце ложилось... И мы взяли и "Питер", и "Москву", Новую Гусаровку, Байрак. Мы были очень удивлены, что русские бежали, когда зашли на эти укреппункты, – насколько они были мощные. У нас были неравные силы", – отметила Алмазова.

По ее словам, российские оккупанты не вступали в контактный бой с Вооруженными силами Украины. 

"А потом мы стали каждый день продвигаться и каждый день ночевали уже в новом населенном пункте. У наших бойцов была такая эйфория, что всю Харьковскую область освободили. Первые штурмы – это были контактные бои. Выбивали именно врага из населенного пункта. А когда пошла волна, оккупанты сами бежали так, что мы не успевали их догонять. И так мы оказались в Купянске", – сообщила собеседница.

Замкомандира 518-го батальона Алмазова: Сын просился ко мне в подразделение, но я категорически против – мое внимание сместилось бы в сторону его безопасности. Полный текст интервью

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

В Харьковской области под контролем российских оккупационных войск по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории региона, отметили в ОВА. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Украина, Харьков, война, штурм, Харьковская область, батальон, Купянск, батальоны, война России против Украины, Балаклея, интервью, Галина Алмазова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Какая красивая", " Малой очень на отца похож". Ким показал встречу с женой и сыном на вокзале в Николаеве
"Какая красивая", " Малой очень на отца похож". Ким показал встречу с женой и сыном на вокзале в Николаеве
"Мы будем мстить". Полякова прочитала стихотворение Маги, посвященное убитому российскими оккупантами младенцу в Вольнянске
"Мы будем мстить". Полякова прочитала стихотворение Маги, посвященное убитому российскими оккупантами младенцу в Вольнянске
"Лучше в холоде, но свободными". Бывший муж Ани Лорак высказался после ее заявления о желании "петь и нести любовь"
"Лучше в холоде, но свободными". Бывший муж Ани Лорак высказался после ее заявления о желании "петь и нести любовь"
"Невероятно. Слова оживают под кожей". Парамедик Тайра опубликовала поэзию, которую посвятила Мариуполю
"Невероятно. Слова оживают под кожей". Парамедик Тайра опубликовала поэзию, которую посвятила Мариуполю
"У Матвея крутой дед! Потому что у деда Жени есть генератор! Будут свет и гости". Комаровский рассказал, как отпразднует день рождения внука
"У Матвея крутой дед! Потому что у деда Жени есть генератор! Будут свет и гости". Комаровский рассказал, как отпразднует день рождения внука
  Участница "Детского Евровидения 2022" представила клип на песню "Незламна". Видео
  Участница "Детского Евровидения 2022" представила клип на песню "Незламна". Видео
Loboda прокомментировала заявление Литвы о занесении ее в список персон нон грата из-за карьеры в РФ
Loboda прокомментировала заявление Литвы о занесении ее в список персон нон грата из-за карьеры в РФ
"Бесперебойная патриотическая лампочка". Лайфхак от Могилевской
"Бесперебойная патриотическая лампочка". Лайфхак от Могилевской
Вдова Говорухина погибла в пожаре
Вдова Говорухина погибла в пожаре
На платформе Google Arts & Culture открылся раздел об Украине. Зеленская прокомментировала
На платформе Google Arts & Culture открылся раздел об Украине. Зеленская прокомментировала
"Алкоголь пришел и победил". В сети обсуждают новое видео Волочковой в перьях
"Алкоголь пришел и победил". В сети обсуждают новое видео Волочковой в перьях
"Мама ходит за технической водой на речку". Tarabarova рассказала, как живут ее родители в освобожденном Херсоне
"Мама ходит за технической водой на речку". Tarabarova рассказала, как живут ее родители в освобожденном Херсоне
"Кричу в лесу". Российский актер признался в зависимости
"Кричу в лесу". Российский актер признался в зависимости
  Михалок и "Ляпис Трубецкой" спели песню "Гарри" на украинском языке в переводе Жадана. Видео
  Михалок и "Ляпис Трубецкой" спели песню "Гарри" на украинском языке в переводе Жадана. Видео
Жена Болдуина поделилась "эпик-фейловым" семейным фото
Жена Болдуина поделилась "эпик-фейловым" семейным фото
Звезду "Игры в кальмара" обвинили в сексуальных домогательствах
Звезду "Игры в кальмара" обвинили в сексуальных домогательствах
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Россиян этим не проймешь". Галкин спровоцировал истерику в комментариях, поделившись фото ребенка из Киева (43767)
2
"Лучше в холоде, но свободными". Бывший муж Ани Лорак высказался после ее заявления о желании "петь и нести любовь" (32567)
3
"Кайфонула от души". Бывшая жена Остапчука показала своего нового партнера (29753)
4
"Ани Лорак – овца. Ждем в Вышгороде". Анатолий Анатолич ответил певице, которая свое молчание о войне объяснила желанием "нести любовь" (27121)
5
Литва внесет проживающую в Латвии певицу Loboda в список персон нон грата. Названа причина (26712)
6
"Самая красивая", "Естественная". Жена 56-летнего Касселя, 25-летняя Кунаки крупным планом показала лицо без макияжа (23932)
7
"Алкоголь пришел и победил". В сети обсуждают новое видео Волочковой в перьях (20043)
8
"Эта история – о человечности". Волонтер показала слова, которые написал Залужный матери украинского воина, который погиб на фронте (18006)
 
 
 
 