В Харьковской области на взрывчатке подорвались два человека, один из них пытался снять "растяжку" – полиция

Около 14.30 в селе Кочубеевка Дергачевского района травму ноги получил 56-летний местный житель, отметили в полиции.

"Мужчина на собственном дворе наступил на предмет, внешне похожий на мину", – говорится в сообщении.

Второй инцидент произошел, по данным правоохранителей, около 15.25 с 62-летним жителем Чугуевского района.

"Пострадавший рассказал, что травму получил при попытке снять "растяжку" в лесопосадке вблизи села Николаевка. Следователями решается вопрос об открытии уголовных производств", – объяснили в полиции.

Ведомство призвало граждан при обнаружении взрывоопасных или подозрительных предметов не приближаться к ним, не трогать и не разбирать, а сразу звонить по телефонам 101 или 102.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В Харьковской области местные жители регулярно страдают на оставленных российскими оккупантами взрывоопасных предметах. В частности, 26 ноября на мине в селе Шульское Лозовского района погиб 62-летний мужчина.