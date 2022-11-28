В Харьковской области на взрывчатке подорвались два человека, один из них пытался снять "растяжку" – полиция

Около 14.30 в селе Кочубеевка Дергачевского района травму ноги получил 56-летний местный житель, отметили в полиции.
"Мужчина на собственном дворе наступил на предмет, внешне похожий на мину", – говорится в сообщении.
Второй инцидент произошел, по данным правоохранителей, около 15.25 с 62-летним жителем Чугуевского района.
"Пострадавший рассказал, что травму получил при попытке снять "растяжку" в лесопосадке вблизи села Николаевка. Следователями решается вопрос об открытии уголовных производств", – объяснили в полиции.
Ведомство призвало граждан при обнаружении взрывоопасных или подозрительных предметов не приближаться к ним, не трогать и не разбирать, а сразу звонить по телефонам 101 или 102.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Харьковской области местные жители регулярно страдают на оставленных российскими оккупантами взрывоопасных предметах. В частности, 26 ноября на мине в селе Шульское Лозовского района погиб 62-летний мужчина.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.
По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины на 19 ноября, с начала полномасштабного вторжения России пиротехники обследовали более 74 тыс. га, обезвредили более 285 тыс. взрывоопасных предметов и 2845 кг взрывчатых веществ.
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел Украины.