Следы от пуль на телах, связанные руки. В Херсонской области обнаружили братскую могилу

В могиле нашли останки шести тел, на них – следы от пуль, у некоторых связаны запястья. Фото опубликовало агентство ЕРА, в описании говорится, что могила была выкопана во дворе.

Фамилии погибших неизвестны. Речь об охранниках, которые до российской оккупации работали на одном из сельскохозяйственных предприятий.

Жители села рассказали изданию, что всего было семеро охранников, один из них – Влад – завязал отношения с местной девочкой-подростком, к которой жестоко относился отчим. Когда войска РФ оккупировали Правдино, отчим боялся, что у него могут быть "проблемы" и начал сотрудничать с россиянами, говорят жители.

Этот отчим "придумал историю о том, что Влад и другие охранники шпионят за россиянами", сказано в публикации.

Охранники жили в отдельном доме. Их сосед Анатолий Сикоза в апреле услышал взрыв в этом доме. Когда он прибежал, то увидел, что дом разрушен, а под обломками – тела шести охранников и девочки-подростка. Он видел, что у некоторых были связаны руки и завязаны глаза, а девочка выглядит так, будто ее задушили.

Тела погибших похоронили не сразу. По словам Сикозы, их даже начали разрывать бродячие собаки, а оккупанты разрешили ему похоронить охранников через пять недель после их гибели. Девочку похоронили отдельно. Тело седьмого охранника Сикоза не нашел, из статьи неясно, погиб ли этот мужчина.

Фотограф Финбарр О′Рейли в Instagram рассказал, что погибшую девочку зовут Виктория, ей было 15 лет. Ее тело эксгумировали в тот же день, что и тела погибших охранников. В посте О′Рейли фоторепортаж ее эксгумации (осторожно, чувствительный контент).