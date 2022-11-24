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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Поисковики обработали 50 захоронений мирных жителей в Николаевской и Херсонской областях – Минреинтеграции

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Обнаружено около 200 тел
Обнаружено около 200 тел
Фото: Мінреінтеграції / Telegram

На освобожденных территориях Николаевской и Херсонской областей поисковые группы офиса уполномоченного по пропавшим без вести продолжают отрабатывать локации вероятных захоронений. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины 24 ноября в Telegram.

Поисковики приступили к работе с первого дня деоккупации. В настоящее время отработано 50 локаций, где специалисты уже разыскали и идентифицировали тела около 200 погибших.

Работать приходится в сверхсложных условиях, ведь ситуация безопасности здесь до сих пор нестабильна, отмечают в министерстве.

"Наши поисковики работают, рискуя собственной жизнью. Весь процесс очень долог и сложен, он может затянуться на месяцы. Командам помогают местные жители, которые указывают на неизвестные нам массовые места захоронений. Пока самое массовое обнаружено в Изюме, впрочем, и на других локациях встречаются не менее масштабные по численности погибших могилы", – рассказал уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко.

Также не прекращаются поисковые работы, эксгумация и идентификация тел в Донецкой и Харьковской областях, отмечают в министерстве.

Контекст:

По данным Офиса президента Украины, с начала полномасштабного вторжения Россия совершила в Украине более 40 тыс. военных преступлений. Поэтому украинские власти инициируют создание специального международного трибунала. Его мандат будет ограничиваться доказательством вины в совершении преступления агрессии России против Украины, объяснили в ОПУ

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Теги: Херсонская область, Николаевская область, российская агрессия, война России против Украины, массовые захоронения, Олег Котенко, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
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