Поисковики обработали 50 захоронений мирных жителей в Николаевской и Херсонской областях – Минреинтеграции

Поисковики приступили к работе с первого дня деоккупации. В настоящее время отработано 50 локаций, где специалисты уже разыскали и идентифицировали тела около 200 погибших.

Работать приходится в сверхсложных условиях, ведь ситуация безопасности здесь до сих пор нестабильна, отмечают в министерстве.

"Наши поисковики работают, рискуя собственной жизнью. Весь процесс очень долог и сложен, он может затянуться на месяцы. Командам помогают местные жители, которые указывают на неизвестные нам массовые места захоронений. Пока самое массовое обнаружено в Изюме, впрочем, и на других локациях встречаются не менее масштабные по численности погибших могилы", – рассказал уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко.

Также не прекращаются поисковые работы, эксгумация и идентификация тел в Донецкой и Харьковской областях, отмечают в министерстве.