Еврокомиссия предложила создать трибунал по преступлениям России в Украине

"Россия должна заплатить за свои ужасные преступления, в том числе за преступление агрессии против суверенного государства. Вот почему, продолжая поддерживать Международный уголовный суд, мы предлагаем создать специализированный суд при поддержке Организации Объединенных Наций для расследования и уголовного преследования российского преступления агрессии", – сказала фон дер Ляйен.
Она отметила, что Еврокомиссия готова начать работу с международным сообществом, чтобы получить максимально широкую международную поддержку для специализированного суда.
Заявление главы Еврокомиссии прокомментировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Это именно то, что мы предлагаем уже давно. Россия будет платить за преступления и разрушения. Они не уйдут от этого", – написал он в Telegram.
По данным Офиса президента Украины, с начала полномасштабного вторжения Россия совершила в Украине десятки тысяч военных преступлений. Поэтому украинские власти инициируют создание специального международного трибунала. Его мандат будет ограничиваться доказательством вины в совершении преступления агрессии России против Украины, объясняли в ОП.
Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ.
5 октября президент Украины Владимир Зеленский предложил создать специальный трибунал по преступлению российской агрессии против Украины, он дополнит деятельность Международного уголовного суда и других подобных институций, которые на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям. Ранее украинский президент неоднократно заявлял о необходимости создания такого трибунала.
Верховная Рада 7 октября приняла обращение к международным организациям и партнерам, в котором призвала создать спецтрибунал для России.