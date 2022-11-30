Еврокомиссия предложила создать трибунал по преступлениям России в Украине

Фон дер Ляйен заявила, что Россия должна ответить за свои преступления Фото: EPA

"Россия должна заплатить за свои ужасные преступления, в том числе за преступление агрессии против суверенного государства. Вот почему, продолжая поддерживать Международный уголовный суд, мы предлагаем создать специализированный суд при поддержке Организации Объединенных Наций для расследования и уголовного преследования российского преступления агрессии", – сказала фон дер Ляйен.

Она отметила, что Еврокомиссия готова начать работу с международным сообществом, чтобы получить максимально широкую международную поддержку для специализированного суда.

Заявление главы Еврокомиссии прокомментировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Это именно то, что мы предлагаем уже давно. Россия будет платить за преступления и разрушения. Они не уйдут от этого", – написал он в Telegram.