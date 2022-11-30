Еврокомиссия оценила ущерб Украины от войны в €600 млрд

Она подчеркнула, что РФ, помимо прочего, должна финансово заплатить за нанесенные ею убытки.
"Ущерб, нанесенный Украине, оценивается в €600 млрд. Россия и ее олигархи должны возместить Украине ущерб и покрыть расходы на восстановление страны. И у нас есть средства заставить Россию заплатить. Мы заблокировали €300 млрд резервов Центробанка России и заморозили €19 млрд денег российских олигархов", – заявила фон дер Ляйен.
Она рассказала, что в краткосрочной перспективе можно было бы вместе с партнерами создать структуру для управления замороженными средствами и их инвестирования. Затем вырученные средства использовались бы для восстановления Украины.
"Как только санкции будут сняты, эти средства должны быть использованы для того, чтобы Россия выплатила полную компенсацию за нанесенный Украине ущерб. Мы будем работать над международным соглашением с нашими партнерами, чтобы сделать это возможным. И вместе мы сможем найти законные способы добраться до него. Ужасные преступления России не останутся безнаказанными", – заявила глава Еврокомиссии.
Восстанавливать Украину, потерпевшую колоссальные разрушения в результате военной агрессии РФ, власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль.
В ответ на полномасштабное нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы.
По информации министра финансов РФ Антона Силуанова, Россия "не может использовать" $300 млрд своих резервов. Советник президента Украины Олег Устенко 15 марта сообщил, что "эти средства уже зарезервированы для нас, плюс туда будут поступать деньги от продажи арестованного имущества российской так называемой элиты".
5 мая глава Европейского совета Шарль Мишель подтвердил, что ЕС работает над юридической процедурой конфискации российских активов. "На мой взгляд, это вопрос справедливости – не только заморозить активы, но и конфисковать их, чтобы сделать эти деньги доступными для восстановления Украины", – подчеркнул Мишель.
Генеральный прокурор США Меррик Гарланд 26 апреля заявил, что министерство юстиции страны поддержит усилия по передаче арестованных активов РФ Украине. Однако министр финансов США в мае заявила, что Штаты не могут законно арестовать заблокированные активы Центробанка РФ.