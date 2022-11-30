Еврокомиссия оценила ущерб Украины от войны в €600 млрд

Она подчеркнула, что РФ, помимо прочего, должна финансово заплатить за нанесенные ею убытки.

"Ущерб, нанесенный Украине, оценивается в €600 млрд. Россия и ее олигархи должны возместить Украине ущерб и покрыть расходы на восстановление страны. И у нас есть средства заставить Россию заплатить. Мы заблокировали €300 млрд резервов Центробанка России и заморозили €19 млрд денег российских олигархов", – заявила фон дер Ляйен.

Она рассказала, что в краткосрочной перспективе можно было бы вместе с партнерами создать структуру для управления замороженными средствами и их инвестирования. Затем вырученные средства использовались бы для восстановления Украины.

"Как только санкции будут сняты, эти средства должны быть использованы для того, чтобы Россия выплатила полную компенсацию за нанесенный Украине ущерб. Мы будем работать над международным соглашением с нашими партнерами, чтобы сделать это возможным. И вместе мы сможем найти законные способы добраться до него. Ужасные преступления России не останутся безнаказанными", – заявила глава Еврокомиссии.