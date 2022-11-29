Евросовет включил обход санкций в список преступлений против ЕС

Совет принял решение единогласно.

"ЕС решительно отреагировал на неспровоцированную и неоправданную войну России против Украины. Он ввел беспрецедентное количество санкций, нацеленных на российскую экономику, лишив ее возможности продолжать эту агрессию. Чтобы добиться успеха, их реализация требует совместных усилий, и сегодняшнее решение является важнейшим инструментом, обеспечивающим прекращение любых попыток обойти эти меры", – цитирует пресс-служба совета министра юстиции Чехии Павла Блажека.

Государства – члены ЕС имеют разные определения того, что представляет собой "нарушение ограничительных мер" и какое наказание должно применяться, говорится на сайте совета. Отмечается: это может привести к тому, что страны ЕС по-разному будут применять санкции, что может потенциально позволять лицам, находящимся под санкциями, продолжать получать доступ к своим активам.

"Включение нарушения ограничительных мер в список "преступлений ЕС" – первый из двух шагов, направленных на обеспечение одинаковой степени применения санкций по всей территории ЕС и предотвращение попыток обойти или нарушить эти меры", – отметила пресс-служба совета.

По мнению главы чешского минюста, это решение является важным инструментом, гарантирующим, что попыткам обойти введенные санкции "будут своевременно пресечены", пишет Radio Prague International. Таким образом, уголовным преступлением, например, могут стать "попытки обойти оружейное эмбарго или запрет на ввоз из Российской Федерации некоторых видов товаров и сырья", говорится в материале. После принятия этого решения Еврокомиссия представит свое предложение по директиве с правилами, касающимися "преступлений и наказаний" за нарушение санкций. Затем проект директивы должны обсудить и принять совет и парламент ЕС.