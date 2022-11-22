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Украина подготовила новые санкции против 3 тыс. россиян – Минэкономики

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В список вошли физические и юридические лица, причастные к управлению и обеспечению армии РФ
В список вошли физические и юридические лица, причастные к управлению и обеспечению армии РФ
Фото: ЕРА

На рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины подготовлен новый пакет санкций в отношении граждан и предприятий России. Об этом 22 ноября сообщило Министерство экономики Украины.

В него вошли лица из числа военного руководства РФ, учреждения военно-промышленного комплекса и аффилированные со снабжением российского ВПК компании и физические лица.

Список сформирован на заседании межведомственной рабочей группы по реализации государственной санкционной политики, информируют в министерстве.

Глава Минэкономики Юлия Свириденко отметила, что группа установила более 3 тыс. физических и юридических лиц, причастных к управлению и обеспечению армии РФ.

"Военно-промышленный комплекс в слишком закрытой России – очень непростой кейс для изучения. Проделана большая работа, и я благодарна всем причастным. Бойцам на фронте, которые захватывают вражескую технику и оружие, мы можем анализировать, идентифицируя производителей. Представителям разведывательного сообщества. Аналитикам наших силовых структур, органов исполнительной власти, секретариату Кабинета Министров и аппарату СНБО", – сказала Свириденко.

Санкции вступят в силу после принятия СНБО и введения в действие решения СНБО президентом Украины Владимиром Зеленским.

19 октября Зеленский подписал Указы о введении санкций против 2507 физических и 1374 юридических лиц – граждан России, Беларуси и Украины. Среди них – участники списка Forbes Владимир Лисин, Леонид Михельсон, Аркадий и Борис Ротенберг, Михаил Прохоров, Сулейман Керимов, Елена Батурина, Юрий Ковальчук. Кроме того, в санкционные списки были внесены дети и родственники президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, бизнесмен Сергей Ролдугин и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин с сыном.

Контекст:

В ответ на полномасштабное вторжение России в Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония после 24 февраля ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы.

Последний на данный момент восьмой пакет санкций против РФ Евросоюз утвердил 6 октября. В него вошли ограничения против лиц, причастных к организации и проведению "референдумов" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей. Прогнозируется начало работы над девятым пакетом санкций.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 12,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, санкции, СНБО, армия РФ, война России против Украины, Минэкономики, Юлия Свириденко
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