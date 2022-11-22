Украина подготовила новые санкции против 3 тыс. россиян – Минэкономики

В список вошли физические и юридические лица, причастные к управлению и обеспечению армии РФ Фото: ЕРА

В него вошли лица из числа военного руководства РФ, учреждения военно-промышленного комплекса и аффилированные со снабжением российского ВПК компании и физические лица.

Список сформирован на заседании межведомственной рабочей группы по реализации государственной санкционной политики, информируют в министерстве.

Глава Минэкономики Юлия Свириденко отметила, что группа установила более 3 тыс. физических и юридических лиц, причастных к управлению и обеспечению армии РФ.

"Военно-промышленный комплекс в слишком закрытой России – очень непростой кейс для изучения. Проделана большая работа, и я благодарна всем причастным. Бойцам на фронте, которые захватывают вражескую технику и оружие, мы можем анализировать, идентифицируя производителей. Представителям разведывательного сообщества. Аналитикам наших силовых структур, органов исполнительной власти, секретариату Кабинета Министров и аппарату СНБО", – сказала Свириденко.

Санкции вступят в силу после принятия СНБО и введения в действие решения СНБО президентом Украины Владимиром Зеленским.

19 октября Зеленский подписал Указы о введении санкций против 2507 физических и 1374 юридических лиц – граждан России, Беларуси и Украины. Среди них – участники списка Forbes Владимир Лисин, Леонид Михельсон, Аркадий и Борис Ротенберг, Михаил Прохоров, Сулейман Керимов, Елена Батурина, Юрий Ковальчук. Кроме того, в санкционные списки были внесены дети и родственники президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, бизнесмен Сергей Ролдугин и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин с сыном.