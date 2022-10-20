Опубликованы указы Зеленского о санкциях против РФ. В список включили Абрамовича, который был посредником в переговорах между Украиной и РФ

Зеленский ввел в действие санкции против российских компаний и физлиц Фото: president.gov.ua

В документах говорится, что ограничительные меры вводятся по представлению Службы безопасности Украины. Следить за эффективностью санкций должны Кабинет Министров, СБУ и Национальный банк Украины. Министерство иностранных дел Украины в свою очередь должно проинформировать иностранных партнеров о принятых мерах.

В санкционные списки включены сотни физлиц и организаций. Среди прочих, под персональные финансовые и визовые санкции попали граждане Украины и России, которые занимали какие-либо "должности" на территориях, оккупированных группировками "ЛДНР", российские и белорусские бизнесмены, политики, военные.

Так, под санкции попали миллиардеры Геннадий Тимченко, Сулейман Керимов, братья Борис и Аркадий Ротенберги, Михаил Прохоров, Саид Гуцериев, владелица интернет-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук, сооснователь компании "Лаборатория Касперского" Евгений Касперский и другие.

Среди прочих под украинские санкции попал российский бизнесмен, экс-владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович, который после начала российского вторжения участвовал в переговорах между Украиной и РФ в качестве посредника (это, в частности, подтверждал и Зеленский).

СНБО также решил ввести санкции против Российского фонда прямых инвестиций, "Альфа-Банка", Ростелекома, Росгосстраха, Росгидро, "Сбербанка" и его дочерних компаний, компании "Алроса", АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" и других.

Ограничительные меры вводятся на 10 лет.