Опубликованы указы Зеленского о санкциях против РФ. В список включили Абрамовича, который был посредником в переговорах между Украиной и РФ

В документах говорится, что ограничительные меры вводятся по представлению Службы безопасности Украины. Следить за эффективностью санкций должны Кабинет Министров, СБУ и Национальный банк Украины. Министерство иностранных дел Украины в свою очередь должно проинформировать иностранных партнеров о принятых мерах.
В санкционные списки включены сотни физлиц и организаций. Среди прочих, под персональные финансовые и визовые санкции попали граждане Украины и России, которые занимали какие-либо "должности" на территориях, оккупированных группировками "ЛДНР", российские и белорусские бизнесмены, политики, военные.
Так, под санкции попали миллиардеры Геннадий Тимченко, Сулейман Керимов, братья Борис и Аркадий Ротенберги, Михаил Прохоров, Саид Гуцериев, владелица интернет-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук, сооснователь компании "Лаборатория Касперского" Евгений Касперский и другие.
Среди прочих под украинские санкции попал российский бизнесмен, экс-владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович, который после начала российского вторжения участвовал в переговорах между Украиной и РФ в качестве посредника (это, в частности, подтверждал и Зеленский).
СНБО также решил ввести санкции против Российского фонда прямых инвестиций, "Альфа-Банка", Ростелекома, Росгосстраха, Росгидро, "Сбербанка" и его дочерних компаний, компании "Алроса", АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" и других.
Ограничительные меры вводятся на 10 лет.
Украина и международное сообщество вводили санкции против России с 2014 года, когда был оккупирован Крым и начата война на Донбассе. После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года санкции против России расширились и ужесточились.
В течение полномасштабной войны СНБО несколько раз вводил санкции против россиян. В частности, в июне были введены санкции против президента РФ Владимира Путина и еще 34 российских чиновников, в начале сентября – против 606 физических лиц, относящихся к руководящей верхушке России.
30 сентября СНБО решил ввести новый пакет санкций против ряда россиян и российских компаний, которые вовлечены в агрессию РФ против Украины. По данным Минэкономики, список включает свыше 3600 компаний и людей, среди которых родственники Путина и олигархи.