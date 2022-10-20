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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Опубликованы указы Зеленского о санкциях против РФ. В список включили Абрамовича, который был посредником в переговорах между Украиной и РФ

Зеленский ввел в действие санкции против российских компаний и физлиц
Зеленский ввел в действие санкции против российских компаний и физлиц
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал указы №№ 726/2022 и 727/2022, которыми ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против российских физических и юридических лиц, причастных к агрессии против Украины.

В документах говорится, что ограничительные меры вводятся по представлению Службы безопасности Украины. Следить за эффективностью санкций должны Кабинет Министров, СБУ и Национальный банк Украины. Министерство иностранных дел Украины в свою очередь должно проинформировать иностранных партнеров о принятых мерах.

В санкционные списки включены сотни физлиц и организаций. Среди прочих, под персональные финансовые и визовые санкции попали граждане Украины и России, которые занимали какие-либо "должности" на территориях, оккупированных группировками "ЛДНР", российские и белорусские бизнесмены, политики, военные.

Так, под санкции попали миллиардеры Геннадий Тимченко, Сулейман Керимов, братья Борис и Аркадий Ротенберги, Михаил Прохоров, Саид Гуцериев, владелица интернет-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук, сооснователь компании "Лаборатория Касперского" Евгений Касперский и другие.

Среди прочих под украинские санкции попал российский бизнесмен, экс-владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович, который после начала российского вторжения участвовал в переговорах между Украиной и РФ в качестве посредника (это, в частности, подтверждал и Зеленский).

СНБО также решил ввести санкции против Российского фонда прямых инвестиций, "Альфа-Банка", Ростелекома, Росгосстраха, Росгидро, "Сбербанка" и его дочерних компаний, компании "Алроса", АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" и других.

Ограничительные меры вводятся на 10 лет.

Контекст:

Украина и международное сообщество вводили санкции против России с 2014 года, когда был оккупирован Крым и начата война на Донбассе. После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года санкции против России расширились и ужесточились.

В течение полномасштабной войны СНБО несколько раз вводил санкции против россиян. В частности, в июне были введены санкции против президента РФ Владимира Путина и еще 34 российских чиновников, в начале сентября – против 606 физических лиц, относящихся к руководящей верхушке России.

30 сентября СНБО решил ввести новый пакет санкций против ряда россиян и российских компаний, которые вовлечены в агрессию РФ против Украины. По данным Минэкономики, список включает свыше 3600 компаний и людей, среди которых родственники Путина и олигархи. 

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, санкции, вторжение, Геннадий Тимченко, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, Аркадий Ротенберг, Роман Абрамович, Михаил Прохоров, Сулейман Керимов
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