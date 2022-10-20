"Будут неожиданные фамилии". Президент ввел в действие ряд санкций СНБО против российских олигархов и компаний, сообщил Данилов

"Сегодня президент Украины подписал два указа о вступлении в силу санкций, которые были введены СНБО. Это была большая, сложная, кропотливая работа. После того, как будет публикация этих санкций, там будут довольно неожиданные фамилии олигархов России и очень большое количество компаний, предприятий и т.д", – сказал Данилов.
Он упомянул, что санкции относительно одного человека "будут обособлены на определенный промежуток времени".
"Это происходит с учетом вопросов национальной безопасности, по письму одного из наших ведомств. Но я не могу сказать, что это исключение. Это определенная отсрочка", – сказал секретарь СНБО.
По его словам, работа по санкциям проведена безукоризненно, чтобы "была выверена каждая фамилия".
"Есть очень тонкие вещи, связанные с обменом пленных и другими вещами, которые мы не можем выдавать в публичное пространство. Вопрос национальной безопасности для нас – вопрос номер один", – добавил Данилов.
На момент публикации новости указы не опубликованы на сайте Офиса президента.
Украина и международное сообщество вводили санкции против России с 2014 года, когда был оккупирован Крым и начата война на Донбассе. После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года санкции против России расширились и ужесточились.
В течение полномасштабной войны СНБО несколько раз вводил санкции против россиян. В частности, в июне были введены санкции против президента РФ Владимира Путина и еще 34 российских чиновников, в начале сентября – против 606 физических лиц, относящихся к руководящей верхушке России.
30 сентября СНБО решил ввести новый пакет санкций против ряда россиян и российских компаний, которые вовлечены в агрессию РФ против Украины. По данным Минэкономики, список включает свыше 3600 компаний и людей, среди которых родственники Путина и олигархи.
Как пояснил Зеленский, санкции применят "к лицам... которые не нашли в себе мужества выступить в защиту человечности и международного права либо так или иначе вовлечены в агрессивные шаги против Украины и сообщества демократических народов". По его словам, санкции предназначены "реально демонтировать российское влияние и при этом повлиять на состояние вещей в самой Российской Федерации".