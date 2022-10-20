"Будут неожиданные фамилии". Президент ввел в действие ряд санкций СНБО против российских олигархов и компаний, сообщил Данилов

"Сегодня президент Украины подписал два указа о вступлении в силу санкций, которые были введены СНБО. Это была большая, сложная, кропотливая работа. После того, как будет публикация этих санкций, там будут довольно неожиданные фамилии олигархов России и очень большое количество компаний, предприятий и т.д", – сказал Данилов.

Он упомянул, что санкции относительно одного человека "будут обособлены на определенный промежуток времени".

"Это происходит с учетом вопросов национальной безопасности, по письму одного из наших ведомств. Но я не могу сказать, что это исключение. Это определенная отсрочка", – сказал секретарь СНБО.

По его словам, работа по санкциям проведена безукоризненно, чтобы "была выверена каждая фамилия".

"Есть очень тонкие вещи, связанные с обменом пленных и другими вещами, которые мы не можем выдавать в публичное пространство. Вопрос национальной безопасности для нас – вопрос номер один", – добавил Данилов.

На момент публикации новости указы не опубликованы на сайте Офиса президента.