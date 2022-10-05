Российские бизнесмены, коллаборанты и звезды шоубиза. В санкционный список СНБО попали более 3 тыс. человек – СМИ

Как информирует издание, в санкционный список вошли:

российские чиновники и их близкие: первый заместитель главы администрации президента РФ Владимира Путина Сергей Кириенко, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, дети и родственники Путина, а также дети и родственники министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова;

российские предприниматели: Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан, Алексей Кузьмичев, Роман Абрамович, Дмитрий Мазепин, Александр Мамут;

экс-народный депутат Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко, подозреваемый в государственной измене экс-нардеп Илья Кива, Сергей Курченко, беглый экс-президент Виктор Янукович и его сын Александр Янукович;

российские религиозные деятели: глава Русской православной церкви Владимир Гундяев, руководитель Будапештско-Венгерской епархии МП Илларион Алфеев;

украинские артисты: Анна Седокова, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Ани Лорак;

ставленник РФ на оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо, ставленник оккупантов в частично оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий;

граждане других стран, участвовавшие в псевдореферендумах на временно оккупированных территориях Украины.

Кроме того, как сообщает "Европейская правда", санкции коснулись большого количества российских и связанных с РФ компаний, в частности "Татнефть", "Татойл", предприятиях группы "Лукойл". Также под ограничения попали военно-промышленный комплекс РФ и авиакомпании. Среди финансовых компаний в санкционный список попали "Альфа-Банк Россия" и связанные со "Сбербанком России", ВТБ и "Банком Открытие" компании.

В Министерстве экономики отметили, что пакеты санкций были рассмотрены межведомственной рабочей группой по реализации государственной санкционной политики под председательством первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Юлии Свириденко, после чего поданы Службой безопасности Украины в СНБО. По словам Свириденко, потенциал ужесточения санкций еще далеко не исчерпан и Украина продолжит синхронизировать санкционные действия с международными партнерами.