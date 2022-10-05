Российские бизнесмены, коллаборанты и звезды шоубиза. В санкционный список СНБО попали более 3 тыс. человек – СМИ

Как информирует издание, в санкционный список вошли:
Кроме того, как сообщает "Европейская правда", санкции коснулись большого количества российских и связанных с РФ компаний, в частности "Татнефть", "Татойл", предприятиях группы "Лукойл". Также под ограничения попали военно-промышленный комплекс РФ и авиакомпании. Среди финансовых компаний в санкционный список попали "Альфа-Банк Россия" и связанные со "Сбербанком России", ВТБ и "Банком Открытие" компании.
В Министерстве экономики отметили, что пакеты санкций были рассмотрены межведомственной рабочей группой по реализации государственной санкционной политики под председательством первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Юлии Свириденко, после чего поданы Службой безопасности Украины в СНБО. По словам Свириденко, потенциал ужесточения санкций еще далеко не исчерпан и Украина продолжит синхронизировать санкционные действия с международными партнерами.
Украина и международное сообщество вводили санкции против России с 2014 года, когда был оккупирован Крым и начата война на Донбассе. После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года санкции против России расширились и ужесточились.
В течение полномасштабной войны СНБО несколько раз вводил санкции против россиян. В частности, в июне были введены санкции против президента РФ Владимира Путина и еще 34 российских чиновников, в начале сентября – против 606 физических лиц, относящихся к руководящей верхушке России.
30 сентября СНБО решил ввести новый пакет санкций против ряда россиян и российских компаний, которые вовлечены в агрессию РФ против Украины.
Как пояснил президент Владимир Зеленский, санкции применят "к лицам... которые не нашли в себе мужества выступить в защиту человечности и международного права либо так или иначе вовлечены в агрессивные шаги против Украины и сообщества демократических народов". По его словам, санкции предназначены "реально демонтировать российское влияние и при этом повлиять на состояние вещей в самой Российской Федерации".