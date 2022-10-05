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Российские бизнесмены, коллаборанты и звезды шоубиза. В санкционный список СНБО попали более 3 тыс. человек – СМИ

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В санкционный список СНБО попали украинские артисты
В санкционный список СНБО попали украинские артисты
Фото: EPA (архив)

В санкционный список, утвержденный решением Совета национальной безопасности и обороны Украины 30 сентября, попали более 3 тыс. лиц. Об этом 5 октября сообщила "Европейская правда" со ссылкой на нескольких информированных источников.

Как информирует издание, в санкционный список вошли:

  • российские чиновники и их близкие: первый заместитель главы администрации президента РФ Владимира Путина Сергей Кириенко, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, дети и родственники Путина, а также дети и родственники министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова;
  • российские предприниматели: Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Петр Авен, Герман Хан, Алексей Кузьмичев, Роман Абрамович, Дмитрий Мазепин, Александр Мамут;
  • экс-народный депутат Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко, подозреваемый в государственной измене экс-нардеп Илья Кива, Сергей Курченко, беглый экс-президент Виктор Янукович и его сын Александр Янукович;
  • российские религиозные деятели: глава Русской православной церкви Владимир Гундяев, руководитель Будапештско-Венгерской епархии МП Илларион Алфеев;
  • украинские артисты: Анна Седокова, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Ани Лорак;
  • ставленник РФ на оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо, ставленник оккупантов в частично оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий;
  • граждане других стран, участвовавшие в псевдореферендумах на временно оккупированных территориях Украины.

Кроме того, как сообщает "Европейская правда", санкции коснулись большого количества российских и связанных с РФ компаний, в частности "Татнефть", "Татойл", предприятиях группы "Лукойл". Также под ограничения попали военно-промышленный комплекс РФ и авиакомпании. Среди финансовых компаний в санкционный список попали "Альфа-Банк Россия" и связанные со "Сбербанком России", ВТБ и "Банком Открытие" компании.

В Министерстве экономики отметили, что пакеты санкций были рассмотрены межведомственной рабочей группой по реализации государственной санкционной политики под председательством первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Юлии Свириденко, после чего поданы Службой безопасности Украины в СНБО. По словам Свириденко, потенциал ужесточения санкций еще далеко не исчерпан и Украина продолжит синхронизировать санкционные действия с международными партнерами.

Контекст:

Украина и международное сообщество вводили санкции против России с 2014 года, когда был оккупирован Крым и начата война на Донбассе. После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года санкции против России расширились и ужесточились.

В течение полномасштабной войны СНБО несколько раз вводил санкции против россиян. В частности, в июне были введены санкции против президента РФ Владимира Путина и еще 34 российских чиновников, в начале сентября – против 606 физических лиц, относящихся к руководящей верхушке России.

30 сентября СНБО решил ввести новый пакет санкций против ряда россиян и российских компаний, которые вовлечены в агрессию РФ против Украины.

Как пояснил президент Владимир Зеленский, санкции применят "к лицам... которые не нашли в себе мужества выступить в защиту человечности и международного права либо так или иначе вовлечены в агрессивные шаги против Украины и сообщества демократических народов". По его словам, санкции предназначены "реально демонтировать российское влияние и при этом повлиять на состояние вещей в самой Российской Федерации".

Теги: Виктор Янукович, Виктор Медведчук, Сергей Курченко, санкции, СНБО, Таисия Повалий, Михаил Фридман, Ани Лорак, Сергей Кириенко, политика, Илья Кива, Олег Дерипаска, российская агрессия, Евгений Балицкий, война России против Украины, предприниматели, финансы, Анна Седокова, Регина Тодоренко, Роман Абрамович, Евгений Пригожин, Оксана Марченко, Петр Авен, Владимир Сальдо, россияне
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