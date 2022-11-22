Канада расширит санкции против Беларуси

Канада наложит санкции еще на 22 белорусских чиновника, а также на 16 белорусских компаний, занимающихся военным производством, технологиями, инжинирингом, банковским делом и железнодорожными перевозками.
МИД объяснил, что среди этих чиновников есть те, кто причастен к размещению и транспортировке российского военного персонала и техники, участвующих во вторжении в Украину.
По данным министерства иностранных дел, страна ввела санкции против более 1500 человек и групп, в том числе из Беларуси.
Канада поддерживала Украину как до полномасштабного вторжения России, так и после. Правительство страны еще 23 февраля ввело санкции против РФ из-за признания так называемых "ЛНР" и "ДНР", а 25-го – уже за полномасштабное вторжение. С тех пор Канада регулярно отправляет в Украину вооружение и вводит новые санкции против РФ и Беларуси.
Проект бюджета Канады на 2022 год предусматривал выделение Украине 500 млн канадских долларов военной помощи и 1 млрд канадских долларов кредитов. Канал CBC отметил 12 октября, что Канада практически исчерпала этот пакет военной помощи, в основном из-за покупки 39 современных бронетранспортеров.
14 ноября на саммите G20 на Бали (Индонезия) премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о предоставлении Украине 500 млн канадских долларов (почти $400 млн) дополнительной военной помощи на военное оборудование для наблюдения и связи, топливо и медицинские материалы.
В офисе Трюдо сообщили, что всего в этом году Канада выделила Украине 3,4 млрд канадских долларов, из которых 1 млрд – в виде военной помощи.