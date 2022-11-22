Канада выпустила гособлигации на €360 млн. Деньги пойдут на поддержку Украины

"Эти средства помогут правительству Украины продолжать оказывать основные услуги украинцам этой зимой, такие как пенсии, закупка топлива и восстановление энергетической инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Правительство Канады будет продавать облигации через банки, с которыми оно установило партнерские отношения. С 21 по 29 ноября канадцы смогут приобрести облигации номиналом в $100.

После окончания продаж Канада перечислит полученную сумму Украине через Международный валютный фонд.