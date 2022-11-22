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Канада выпустила гособлигации на €360 млн. Деньги пойдут на поддержку Украины

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После окончания продаж Канада перечислит полученную сумму Украине через Международный валютный фонд
После окончания продаж Канада перечислит полученную сумму Украине через Международный валютный фонд
Фото: depositphotos.com

Канада 21 ноября выпустила государственные облигации на 500 млн канадских долларов (около €360 млн). Эти средства будут направлены на поддержку Украины. Об этом сообщили на сайте правительства Канады.

"Эти средства помогут правительству Украины продолжать оказывать основные услуги украинцам этой зимой, такие как пенсии, закупка топлива и восстановление энергетической инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Правительство Канады будет продавать облигации через банки, с которыми оно установило партнерские отношения. С 21 по 29 ноября канадцы смогут приобрести облигации номиналом в $100.

После окончания продаж Канада перечислит полученную сумму Украине через Международный валютный фонд.

Контекст:

Канада поддерживала Украину как до полномасштабного вторжения России, так и после. Правительство страны еще 23 февраля ввело санкции против РФ из-за признания так называемых "ЛНР" и "ДНР", а 25-го – уже за полномасштабное вторжение. С тех пор Канада регулярно отправляет в Украину вооружение и вводит новые санкции против РФ и Беларуси.

Проект бюджета Канады на 2022 год предусматривал выделение Украине 500 млн канадских долларов военной помощи и 1 млрд канадских долларов кредитов. Канал CBC отметил 12 октября, что Канада практически исчерпала этот пакет военной помощи, в основном из-за покупки 39 современных бронетранспортеров.

14 ноября на саммите G20 на Бали (Индонезия) премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о предоставлении Украине 500 млн канадских долларов (почти $400 млн) дополнительной военной помощи на военное оборудование для наблюдения и связи, топливо и медицинские материалы.

В офисе Трюдо сообщили, что всего в этом году Канада выделила Украине 3,4 млрд канадских долларов, из которых 1 млрд – в виде военной помощи.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Канада, облигации, финансовая помощь
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