В парламенте Швеции призывают наложить санкции на продажу продукции российского ВПК

По его словам, то, что продукция российского ВПК продается в странах Запада и пополняет российский бюджет, – абсолютно неприемлемо.

"100% экономических отношений с Россией должны быть прекращены, это единственный путь сделать это действительно ощутимым для них. Не только покупка, но и продажа российского вооружения должна быть запрещена. РФ должна заплатить за все, что она сделала", – заявил политик.

Якобсон сослался на публикации мировых СМИ о том, что Москва продолжает реализовывать военную продукцию на территории США и ЕС. Он упомянул расследование, согласно которому концерн "Калашников" и компания Alfa Precision поставляли продукцию российского гиганта в западные страны. Более того, "Калашников" пытался приобрести линию по производству патронов в ЕС.

"Еще раз подчеркиваю, это моя персональная позиция – все полностью экономические отношения с Россией должны быть разорваны. Это будет действительно правильным и ощутимым шагом для РФ", – подытожил шведский депутат.