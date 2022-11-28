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В парламенте Швеции призывают наложить санкции на продажу продукции российского ВПК

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100% экономических отношений с Россией должны быть прекращены депутат Риксдага
100% экономических отношений с Россией должны быть прекращены – депутат Риксдага
Фото: Magnus Jacobsson / Twitter

Европейский союз должен расширить санкции против российского военно-промышленного комплекса, продукция которого продолжает экспортироваться. Об этом 28 ноября заявил депутат парламента Швеции от Христианско-демократической партии Магнус Якобсон, передает Guildhall.

По его словам, то, что продукция российского ВПК продается в странах Запада и пополняет российский бюджет, – абсолютно неприемлемо.

"100% экономических отношений с Россией должны быть прекращены, это единственный путь сделать это действительно ощутимым для них. Не только покупка, но и продажа российского вооружения должна быть запрещена. РФ должна заплатить за все, что она сделала", – заявил политик.

Якобсон сослался на публикации мировых СМИ о том, что Москва продолжает реализовывать военную продукцию на территории США и ЕС. Он упомянул расследование, согласно которому концерн "Калашников" и компания Alfa Precision поставляли продукцию российского гиганта в западные страны. Более того, "Калашников" пытался приобрести линию по производству патронов в ЕС.

"Еще раз подчеркиваю, это моя персональная позиция – все полностью экономические отношения с Россией должны быть разорваны. Это будет действительно правильным и ощутимым шагом для РФ", – подытожил шведский депутат.

Контекст:

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 12,9 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, санкции, Швеция, вооружение, парламент
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