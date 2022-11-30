Еврокомиссия рекомендовала приостановить выделение Венгрии €7,5 млрд

"Несмотря на то, что ряд реформ был проведен или находится на этапе реализации, Венгрия не смогла должным образом реализовать основные аспекты необходимых 17 мер по исправлению положения, согласованных в рамках общего механизма обусловленности, до крайнего срока 19 ноября, как она обещала. Они касаются, в частности, эффективность недавно созданного органа по вопросам неподкупности и процедуры судебного пересмотра прокурорских решений",– говорится в сообщении.

В итоге Еврокомиссия решила сохранить свое первоначальное предложение от 18 сентября о приостановлении 65% обязательств по трем операционным программам в рамках политики сплочения на сумму €7,5 млрд.

Теперь Европейский совет до 19 декабря должен рассмотреть этот вопрос и проголосовать. Для утверждения требуется квалифицированное большинство (не менее 55% голосов).

Кроме этого, 30 ноября Еврокомиссия решила одобрить План восстановления и устойчивости Венгрии (RRP) при условии полного и эффективного выполнения 27 необходимых "сверхважных этапов", в том числе и 17 мероприятий, указных выше. Это также касается и мер по борьбе с коррупцией, реформам в сфере верховенства права и т.д.

"Комиссия санкционирует выделение грантов в размере €5,8 млрд при удовлетворительном выполнении всех этапов и целей, которые прописаны в плане восстановления и обеспечения устойчивости",– говорится в сообщении.