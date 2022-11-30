Еврокомиссия рекомендовала приостановить выделение Венгрии €7,5 млрд

"Несмотря на то, что ряд реформ был проведен или находится на этапе реализации, Венгрия не смогла должным образом реализовать основные аспекты необходимых 17 мер по исправлению положения, согласованных в рамках общего механизма обусловленности, до крайнего срока 19 ноября, как она обещала. Они касаются, в частности, эффективность недавно созданного органа по вопросам неподкупности и процедуры судебного пересмотра прокурорских решений",– говорится в сообщении.
В итоге Еврокомиссия решила сохранить свое первоначальное предложение от 18 сентября о приостановлении 65% обязательств по трем операционным программам в рамках политики сплочения на сумму €7,5 млрд.
Теперь Европейский совет до 19 декабря должен рассмотреть этот вопрос и проголосовать. Для утверждения требуется квалифицированное большинство (не менее 55% голосов).
Кроме этого, 30 ноября Еврокомиссия решила одобрить План восстановления и устойчивости Венгрии (RRP) при условии полного и эффективного выполнения 27 необходимых "сверхважных этапов", в том числе и 17 мероприятий, указных выше. Это также касается и мер по борьбе с коррупцией, реформам в сфере верховенства права и т.д.
"Комиссия санкционирует выделение грантов в размере €5,8 млрд при удовлетворительном выполнении всех этапов и целей, которые прописаны в плане восстановления и обеспечения устойчивости",– говорится в сообщении.
Еврокомиссия решила сократить объем средств для Венгрии после победы в четвертый раз партии премьер-министра Виктора Орбана на выборах. Его и правительственную партию "Фидес" регулярно обвиняют в ограничении демократических институтов, свободе слова и направлении налогов граждан на обогащение своих родных.
В частности, власти Венгрии в течение последних лет активно ограничивают права представителей ЛГБТ и трансгендеров. Весной 2020 года парламент страны принял закон, запрещающий трансгендерам менять пол, пишет The Guardian. В декабре 2020 года парламент Венгрии внес поправку в конституцию, согласно которой матерью может быть только женщина, отец– только мужчина, а в июне 2021-го в стране приняли закон о запрете "гей-пропаганды" в школах.
Как отмечает Reuters, в ЕС также недовольны поведением Орбана, который поддерживает тесные связи с президентом РФ Владимиром Путиным и "угрожает лишить ЕС единства, необходимого для введения и сохранения санкций против России за ведение войны против Украины".