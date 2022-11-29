Яценюк: Венгрия живет за счет средств ЕС. Ее безопасность гарантируется НАТО. Как весь ЕС за Украину и против России, а Орбан летает в Москву?

"Недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в скандал, надев шарф с изображением карты "Великой Венгрии", куда входили части Словакии, Украины и Австрии. Почему Венгрия в ЕС и НАТО с таким Орбаном и таким поведением Орбана, а Украина до сих пор нет?" – спросил Гордон.
"Я думаю, вопрос, который вы задали мне, нужно адресовать всем странам – членам Европейского союза и НАТО. Венгрия живет за счет средств, выделяемых Европейской комиссией. Сейчас, кстати, там миллиарды средств подвешены, потому что Венгрия не выполнила целый ряд критериев. Безопасность Венгрии гарантируется странами – членами НАТО. Как может быть, что весь Европейский союз за Украину против России, а Орбан летает в Москву? Как может быть такое, что все страны – члены НАТО поставляют Украине оружие, понимая, что это угроза для них, а его министр иностранных дел так же летает в Москву? Что-то в этой консерватории не то. Я думаю, что они должны разобраться у себя, в первую очередь, в своей среде – в НАТО и ЕС", – подчеркнул Яценюк.
Он отметил, что его возмущает поведение венгерского политика.
"Для меня как украинца это возмутительно. И даже противно. Такое поведение венгерской власти. Возможно, нужно венгерскому премьеру передать книгу о советских танках в Венгрии в 1956 году. Может быть, он забыл. Я думаю, что это неприемлемо для страны – члена Европейского союза и страны НАТО, и еще соседа Украины, надеюсь, хорошего соседа Украины – такое дерзкое и вообще неевропейское, неэтичное и негуманное, бесчеловечное поведение", – сказал Яценюк.
Шарф с картой Венгрии, где часть территории Украины и других соседних с Венгрией стран показаны как венгерская территория (речь о так называемой Великой Венгрии), был на Орбане во время его встречи с венгерским футболистом Балажем Джуджаком.
Этот жест вызвал волну критики, румынский евродепутат Алин Митуца напомнил о высказывании Орбана о "несмешанной венгерской расе" и выразил мнение, что премьер Венгрии должен быть привлечен к ответственности за такие действия.
Посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто 22 ноября вызвали в Министерство иностранных дел Украины, ему сообщили, что Киев ожидает извинений за действия Орбана, надевшего шарф с картой "Великой Венгрии".
Орбан после критики в Facebook заявил, что "футбол – это не политика". "Давайте не видеть то, чего нет. Сборная Венгрии – команда всех венгров, где бы они ни жили", – написал он и сопроводил пост флагами Венгрии.