Яценюк: Венгрия живет за счет средств ЕС. Ее безопасность гарантируется НАТО. Как весь ЕС за Украину и против России, а Орбан летает в Москву?

"Недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в скандал, надев шарф с изображением карты "Великой Венгрии", куда входили части Словакии, Украины и Австрии. Почему Венгрия в ЕС и НАТО с таким Орбаном и таким поведением Орбана, а Украина до сих пор нет?" – спросил Гордон.

"Я думаю, вопрос, который вы задали мне, нужно адресовать всем странам – членам Европейского союза и НАТО. Венгрия живет за счет средств, выделяемых Европейской комиссией. Сейчас, кстати, там миллиарды средств подвешены, потому что Венгрия не выполнила целый ряд критериев. Безопасность Венгрии гарантируется странами – членами НАТО. Как может быть, что весь Европейский союз за Украину против России, а Орбан летает в Москву? Как может быть такое, что все страны – члены НАТО поставляют Украине оружие, понимая, что это угроза для них, а его министр иностранных дел так же летает в Москву? Что-то в этой консерватории не то. Я думаю, что они должны разобраться у себя, в первую очередь, в своей среде – в НАТО и ЕС", – подчеркнул Яценюк.

Он отметил, что его возмущает поведение венгерского политика.

"Для меня как украинца это возмутительно. И даже противно. Такое поведение венгерской власти. Возможно, нужно венгерскому премьеру передать книгу о советских танках в Венгрии в 1956 году. Может быть, он забыл. Я думаю, что это неприемлемо для страны – члена Европейского союза и страны НАТО, и еще соседа Украины, надеюсь, хорошего соседа Украины – такое дерзкое и вообще неевропейское, неэтичное и негуманное, бесчеловечное поведение", – сказал Яценюк.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube