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Яценюк о вероятности убийства Лукашенко: Российские спецслужбы могут это сделать. Они специалисты по диверсиям

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Жизнь Лукашенко и одного белорусского рубля не стоит для Путина, считает Яценюк.
Жизнь Лукашенко и одного белорусского рубля не стоит для Путина, считает Яценюк.
Фото: EPA

Россия может ликвидировать называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко и использовать этот инцидент для эскалации войны. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал премьер-министр Украины 2014–2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

Гордон попросил экс-премьера прокомментировать смерть министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.

"Не думаете ли вы, что возможна в ближайшее время такая же загадочная смерть Лукашенко от рук россиян, которым он уже давно поперек горла, и они могут свалить это на украинцев?" – спросил он.

Яценюк ответил, имея в виду Лукашенко и президента РФ Владимира Путина, что "у этих полоумных диктаторов все возможно".

Экс-премьер добавил, что, по его мнению, самопровозглашенный президент Беларуси производит впечатление "дурачка" и "идиота", но в тоже время он – убийца. 

"Это ведь очевидно. Убийца собственного народа, убийца политических оппонентов, заговорщик вместе с Путиным – ну, проходимец", – убежден Яценюк.

Лидер партии "Народный фронт" уточнил, что не знает, что в действительности произошло с Макеем.

"Но могут ли там [в Беларуси] убить? Для него [Лукашенко] убить – это такое, знаете, как добрый день. Он убил всех своих политических оппонентов. И это меня еще очень удивляло, что и при этом некоторые наши партнеры рассматривают, как вести диалог с Лукашенко. Ну, нормально, с убийцей будем вести диалог", – заявил Яценюк.

По его убеждению, желание "вести диалог" с самопровозглашенным президентом Беларуси перекликается с определенными идеями, которые были до развязанной РФ войны – "как вести диалог с Путиным".

"Так чем они [Лукашенко и Путин] отличаются? Они отличаются только количеством убитых политических оппонентов. Этим они отличаются. И методами. Но то, что они всех отправляют на кладбище своих политических оппонентов, так это как братья-близнецы", – добавил он.

Яценюк не исключает, что Россия может в качестве провокации ликвидировать Лукашенко.

"Может ли Россия использовать такой трюк? Это называется "казус белли", создание повода для войны. Чтобы российские спецслужбы убили Лукашенко, обвинить при этом Украину, я не знаю, Запад, кого угодно. Они таковы, что они и Святой Престол могут обвинить, им все равно. Конечно, они могут это сделать. Россияне – специалисты в вопросах того, чтобы совершить диверсию и спровоцировать казус белли", – убежден он.

Яценюк провел параллели между РФ и нацистской Германией.

"Они так же, как нацисты. Ну, а разве не нацисты переоделись в польскую военную форму, и вроде бы поляки зашли на радио, и так началась [Вторая мировая] война? То есть это все же одно и то же", – считает он.

По мнению украинского экс-премьера, жизнь Лукашенко "одного белорусского рубля не стоит для Путина".

"Поэтому может ли случиться так, что Россия будет использовать любой повод для втягивания Беларуси в официальную войну? Конечно, может", – подытожил Яценюк.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Контекст:

О смерти Макея 26 ноября написало белорусское государственное агентство БЕЛТА, ссылаясь на сообщение пресс-секретаря белорусского МИД Анатолия Глаза. Глаз сказал, что 64-летний Макей "скоропостижно скончался".

О причине смерти министра не сообщается. При этом еще 23 ноября пресс-служба МИД Беларуси информировала о рабочей поездке министра в Ереван.

"Бабель" отмечает, что Макея называли представителем прозападного крыла белорусских властей. До массовых митингов 2020 года, которые проходили в знак протеста против фальсификации президентских выборов, он занимался нормализацией отношений Беларуси с Евросоюзом и США, но затем переключился на пророссийскую риторику.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, убийство, КГБ, отравление, вторжение, спецслужбы, Владимир Макей, интервью, диктатор
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