Глава МИД Венгрии полетел в Сочи на форум, организованный "Росатомом"

"Утром у меня встреча в Сочи. "Атомэкспо" – одна из важнейших встреч атомной отрасли. В условиях глобального энергетического кризиса для страны беспрецедентно важно иметь возможность производить необходимое количество энергии. Атомная электростанция "Пакш" играет ключевую роль в нашей энергетической безопасности", – написал он.

"Атомэкспо-2022" продлится с 21 по 22 ноября. По информации российского пропагандистского агентства ТАСС, там планируется подписание международных документов с Беларусью, Бурунди, Зимбабве, Кыргызстаном, Мьянмой. На форуме будут обсуждать роль атомной энергетики "в решении задач глобальной климатической повестки".