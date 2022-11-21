Глава МИД Венгрии полетел в Сочи на форум, организованный "Росатомом"

"Утром у меня встреча в Сочи. "Атомэкспо" – одна из важнейших встреч атомной отрасли. В условиях глобального энергетического кризиса для страны беспрецедентно важно иметь возможность производить необходимое количество энергии. Атомная электростанция "Пакш" играет ключевую роль в нашей энергетической безопасности", – написал он.
"Атомэкспо-2022" продлится с 21 по 22 ноября. По информации российского пропагандистского агентства ТАСС, там планируется подписание международных документов с Беларусью, Бурунди, Зимбабве, Кыргызстаном, Мьянмой. На форуме будут обсуждать роль атомной энергетики "в решении задач глобальной климатической повестки".
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
Весной Венгрия несколько недель блокировала шестой пакет санкций ЕС, в который входит частичное эмбарго на нефть. Сийярто 6 июля сказал, что Венгрия не может отказаться от российской нефти. По его словам, "это физически невозможно".
23 августа Венгрия выступила против новых энергетических санкций в отношении РФ и визовых ограничений для россиян.
Венгрия примерно на 85% зависит от импорта российского газа и на 65% – сырой нефти из России. Кроме того, она импортирует меньшую часть необходимой ей электроэнергии, поэтому ее уязвимость в случае энергетического кризиса в Европе, по мнению аналитиков, высока, сообщало Reuters.