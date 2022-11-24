Европарламент призвал заморозить бюджетное финансирование ЕС Венгрии. В том числе из-за злоупотребления единогласием в союзе

Европарламент заявил, что Венгрия злоупотребляет принципом единогласия при принятии решений в Евросоюзе для давления на ЕС Фото: ЕРА

ЕП сегодня принял резолюцию, в которой заявил, что Венгрия злоупотребляет принципом единогласия при принятии решений в Евросоюзе для давления на РФ.

Также там говорится, что 17 мер по улучшению ситуации, согласованных Будапештом и Брюсселем после того, как Еврокомиссия решила заморозить €7,5 млрд из фондов ЕС для Венгрии, недостаточно для устранения "существующего системного риска для финансовых интересов ЕС" даже в случае, если они полностью будут реализованы.

Евродепутаты призывают страны – члены ЕС принять предложенные Европарламентом меры и отменить их "только тогда, когда венгерские меры по улучшению ситуации дадут устойчивый эффект".

"Европарламентарии призывают Еврокомиссию и Евросовет не поддаваться давлению, которое оказывает на них Венгрия, блокируя важнейшие решения ЕС, такие как €18 млрд макрофинансовой помощи Украине и сделка по глобальной минимальной ставке корпоративного налога", – добавили авторы релиза.

В этих случаях было злоупотребление Венгрии принципом единогласия в ЕС, но оно не должно влиять на решения, касающиеся плана восстановления Венгрии и применения законодательства об обеспечении верховенства закона, говорится в релизе.

"Что касается плана восстановления и устойчивости Венгрии (RRF), Европарламент сожалеет, что из-за действий правительства средства на восстановление до сих пор не дошли до венгерского народа. По мнению ЕП, риск нецелевого использования средств ЕС в Венгрии сохраняется, и Еврокомиссия не должна утверждать план RRF Венгрии, пока страна полностью не выполнит все рекомендации в области верховенства закона и все соответствующие решения Суда ЕС и ЕСПЧ", – говорится в сообщении.