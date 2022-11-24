Европарламент призвал заморозить бюджетное финансирование ЕС Венгрии. В том числе из-за злоупотребления единогласием в союзе

ЕП сегодня принял резолюцию, в которой заявил, что Венгрия злоупотребляет принципом единогласия при принятии решений в Евросоюзе для давления на РФ.
Также там говорится, что 17 мер по улучшению ситуации, согласованных Будапештом и Брюсселем после того, как Еврокомиссия решила заморозить €7,5 млрд из фондов ЕС для Венгрии, недостаточно для устранения "существующего системного риска для финансовых интересов ЕС" даже в случае, если они полностью будут реализованы.
Евродепутаты призывают страны – члены ЕС принять предложенные Европарламентом меры и отменить их "только тогда, когда венгерские меры по улучшению ситуации дадут устойчивый эффект".
"Европарламентарии призывают Еврокомиссию и Евросовет не поддаваться давлению, которое оказывает на них Венгрия, блокируя важнейшие решения ЕС, такие как €18 млрд макрофинансовой помощи Украине и сделка по глобальной минимальной ставке корпоративного налога", – добавили авторы релиза.
В этих случаях было злоупотребление Венгрии принципом единогласия в ЕС, но оно не должно влиять на решения, касающиеся плана восстановления Венгрии и применения законодательства об обеспечении верховенства закона, говорится в релизе.
"Что касается плана восстановления и устойчивости Венгрии (RRF), Европарламент сожалеет, что из-за действий правительства средства на восстановление до сих пор не дошли до венгерского народа. По мнению ЕП, риск нецелевого использования средств ЕС в Венгрии сохраняется, и Еврокомиссия не должна утверждать план RRF Венгрии, пока страна полностью не выполнит все рекомендации в области верховенства закона и все соответствующие решения Суда ЕС и ЕСПЧ", – говорится в сообщении.
Еврокомиссия решила сократить объем средств для Венгрии после победы в четвертый раз партии премьер-министра Виктора Орбана на выборах. В его адрес и адрес правящей партии "Фидес" регулярно звучат обвинения в ограничении демократических институтов, свободы слова и направлении налогов граждан на обогащение своих родных.
В частности, власти Венгрии последние годы активно ограничивают права представителей ЛГБТ и трансгендеров. Весной 2020 года парламент страны принял закон, запрещающий трансгендерам менять пол, писала The Guardian. В декабре 2020 года парламент Венгрии внес поправку в конституцию, согласно которой матерью может быть только женщина, отцом – только мужчина, а в июне 2021-го в стране приняли закон о запрете "гей-пропаганды" в школах.
Как отмечает Reuters, в ЕС также недовольны поведением Орбана, который поддерживает тесные связи с президентом РФ Владимиром Путиным и "угрожает лишить ЕС единства, необходимого для введения и сохранения санкций против России за ведение войны против Украины".