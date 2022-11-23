"Не существует около 100 лет". МИД Австрии высмеял Орбана за шарф с картой "Великой Венгрии"

Орбан вызвал своим провокационным шарфом не только скандал, но и насмешки Скриншот: Orbán Viktor / Facebook

"Быстрый взгляд на исторические карты в министерстве иностранных дел подтвердил первоначальные предположения о том, что Транслейтании (наименование земель венгерской короны в составе бывшей Австро-Венгрии. – "ГОРДОН") ) не существует около 100 лет. Мы проинформируем наших венгерских соседей об этом развитии событий при первой же возможности", – цитирует агентство комментарий пресс-службы австрийского МИД.

Отмечается, что другие австрийские политики не так спокойно восприняли поступок Орбана. Так, в Партии зеленых заявили, что во время агрессивной войны России против Украины это было "провокационно и неприемлемо". Правящая Австрийская народная партия требует немедленных извинений от Орбана и посла Венгрии в Австрии Андора Надя.

В оппозиционной Социал-демократической партии требуют, чтобы МИД вызвал посла Венгрии.

"Этот исторический ревизионизм невыносим", – сказал представитель политсилы Йорг Лайхтфрид.

Шарф с картой Венгрии, где часть территории Украины и других соседних с Венгрией стран показаны как венгерская территория (речь о так называемой Великой Венгрии), был на Орбане во время его встречи с венгерским футболистом Балажем Джуджаком.

Этот жест вызвал волну критики, румынский евродепутат Алин Митуца напомнил о высказывании Орбана о "несмешанной венгерской расе" и выразил мнение, что премьер Венгрии должен быть привлечен к ответственности за такие действия.

Посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто 22 ноября вызвали в Министерство иностранных дел Украины, ему сообщили, что Киев ожидает извинений за действия Орбана, надевшего шарф с картой "Великой Венгрии".

Орбан после критики в Facebook заявил, что "футбол – это не политика". "Давайте не видеть то, чего нет. Сборная Венгрии – команда всех венгров, где бы они ни жили", – написал он и сопроводил пост флагами Венгрии.