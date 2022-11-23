"Не существует около 100 лет". МИД Австрии высмеял Орбана за шарф с картой "Великой Венгрии"

"Быстрый взгляд на исторические карты в министерстве иностранных дел подтвердил первоначальные предположения о том, что Транслейтании (наименование земель венгерской короны в составе бывшей Австро-Венгрии. – "ГОРДОН") ) не существует около 100 лет. Мы проинформируем наших венгерских соседей об этом развитии событий при первой же возможности", – цитирует агентство комментарий пресс-службы австрийского МИД.
Отмечается, что другие австрийские политики не так спокойно восприняли поступок Орбана. Так, в Партии зеленых заявили, что во время агрессивной войны России против Украины это было "провокационно и неприемлемо". Правящая Австрийская народная партия требует немедленных извинений от Орбана и посла Венгрии в Австрии Андора Надя.
В оппозиционной Социал-демократической партии требуют, чтобы МИД вызвал посла Венгрии.
"Этот исторический ревизионизм невыносим", – сказал представитель политсилы Йорг Лайхтфрид.
Шарф с картой Венгрии, где часть территории Украины и других соседних с Венгрией стран показаны как венгерская территория (речь о так называемой Великой Венгрии), был на Орбане во время его встречи с венгерским футболистом Балажем Джуджаком.
Этот жест вызвал волну критики, румынский евродепутат Алин Митуца напомнил о высказывании Орбана о "несмешанной венгерской расе" и выразил мнение, что премьер Венгрии должен быть привлечен к ответственности за такие действия.
Посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто 22 ноября вызвали в Министерство иностранных дел Украины, ему сообщили, что Киев ожидает извинений за действия Орбана, надевшего шарф с картой "Великой Венгрии".
Орбан после критики в Facebook заявил, что "футбол – это не политика". "Давайте не видеть то, чего нет. Сборная Венгрии – команда всех венгров, где бы они ни жили", – написал он и сопроводил пост флагами Венгрии.
Термин "Великая Венгрия" используют для обозначения территорий, которые входили в состав Королевства Венгрия и которые Будапешт потерял по Трианонскому договору, подписанному между Венгрией как одной из стран, проигравших войну, и странами-победителями, пишет "Главком".
Как отмечает "Укринформ", это широкое общее понятие, связанное с венгерским ревизионизмом. Его цель – восстановить границы, которые были у Королевства Венгрия до Первой мировой войны, или по крайней мере вернуть контроль над венгерскими населенными пунктами в соседних с Венгрией странах.