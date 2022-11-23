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"Не существует около 100 лет". МИД Австрии высмеял Орбана за шарф с картой "Великой Венгрии"

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Орбан вызвал своим провокационным шарфом не только скандал, но и насмешки
Орбан вызвал своим провокационным шарфом не только скандал, но и насмешки
Скриншот: Orbán Viktor / Facebook

Министерство иностранных дел Австрии не планирует дипломатических шагов в отношении Венгрии после того, как премьер Венгрии Виктор Орбан надел шарф с картой так называемой "Великой Венгрии", так как к этому вопросу там не относятся серьезно. Об этом 22 ноября сообщило Австрийское агентство печати (APA). Новость доступна в закрытой ленте, ее цитирует издание, сообщает Kronen Zeitung.

"Быстрый взгляд на исторические карты в министерстве иностранных дел подтвердил первоначальные предположения о том, что Транслейтании (наименование земель венгерской короны в составе бывшей Австро-Венгрии. – "ГОРДОН") ) не существует около 100 лет. Мы проинформируем наших венгерских соседей об этом развитии событий при первой же возможности", – цитирует агентство комментарий пресс-службы австрийского МИД. 

Отмечается, что другие австрийские политики не так спокойно восприняли поступок Орбана. Так, в Партии зеленых заявили, что во время агрессивной войны России против Украины это было "провокационно и неприемлемо". Правящая Австрийская народная партия требует немедленных извинений от Орбана и посла Венгрии в Австрии Андора Надя.

В оппозиционной Социал-демократической партии требуют, чтобы МИД вызвал посла Венгрии.

"Этот исторический ревизионизм невыносим", – сказал представитель политсилы Йорг Лайхтфрид.

Шарф с картой Венгрии, где часть территории Украины и других соседних с Венгрией стран показаны как венгерская территория (речь о так называемой Великой Венгрии), был на Орбане во время его встречи с венгерским футболистом Балажем Джуджаком.

Этот жест вызвал волну критики, румынский евродепутат Алин Митуца напомнил о высказывании Орбана о "несмешанной венгерской расе" и выразил мнение, что премьер Венгрии должен быть привлечен к ответственности за такие действия.

Посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто 22 ноября вызвали в Министерство иностранных дел Украины, ему сообщили, что Киев ожидает извинений за действия Орбана, надевшего шарф с картой "Великой Венгрии".

Орбан после критики в Facebook заявил, что "футбол – это не политика".  "Давайте не видеть то, чего нет. Сборная Венгрии – команда всех венгров, где бы они ни жили", – написал он и сопроводил пост флагами Венгрии.

Контекст:

Термин "Великая Венгрия" используют для обозначения территорий, которые входили в состав Королевства Венгрия и которые Будапешт потерял по Трианонскому договору, подписанному между Венгрией как одной из стран, проигравших войну, и странами-победителями, пишет "Главком".  

Как отмечает "Укринформ", это широкое общее понятие, связанное с венгерским ревизионизмом. Его цель – восстановить границы, которые были у Королевства Венгрия до Первой мировой войны, или по крайней мере вернуть контроль над венгерскими населенными пунктами в соседних с Венгрией странах.

Теги: футбол, Украина, МИД, Австрия, Венгрия, Виктор Орбан, Будапешт, история, политика, дипломаты, МИД Австрии, сборная Венгрии, границы
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