Глава МИД Словакии и евродепутаты назвали отвратительным появление Орбана в шарфе с "Великой Венгрией"

Об этом сообщает Euractiv.

Они назвали "мерзким и отвратительным" жест Орбана.

Поступок венгерского премьера "неуместен и противоречит духу и правилам, на которых построен Европейский союз", подчеркивается в документе.

Заявление инициировал Иван Штефанец, который является главой словацкой делегации Европейской народной партии в Европарламенте. Его подписали ряд словацких евродепутатов от других партий.

Контекст:

Шарф с картой Венгрии, где часть территории Украины и других соседних с Венгрией стран (в том числе Украины, Словакии, Румынии) показаны как венгерская территория (речь о так называемой Великой Венгрии), был на Орбане во время его встречи с венгерским футболистом Балажем Джуджаком 21 ноября.

Этот жест вызвал волну критики, румынский евродепутат Алин Митуца напомнил о высказывании Орбана о "несмешанной венгерской расе" и выразил мнение, что премьер Венгрии должен быть привлечен к ответственности за такие действия.

В МИД Украины подчеркнули, что "пропаганда в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украинско-венгерских отношений". Посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто 22 ноября вызвали в Министерство иностранных дел Украины, ему сообщили, что Киев ожидает извинений.

Орбан после критики заявил, что "футбол – это не политика".