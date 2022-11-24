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Глава МИД Словакии и евродепутаты назвали отвратительным появление Орбана в шарфе с "Великой Венгрией"

В Словакии раскритиковали жест Орбана
В Словакии раскритиковали жест Орбана
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер и словацкие депутаты Европарламента обнародовали 23 ноября заявление, в котором резко раскритиковали действия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, надевшего на встречу с венгерским футболистом шарф с картой "Великой Венгрии".

Об этом сообщает Euractiv

Они назвали "мерзким и отвратительным" жест Орбана. 

Поступок венгерского премьера "неуместен и противоречит духу и правилам, на которых построен Европейский союз", подчеркивается в документе. 

Заявление инициировал Иван Штефанец, который является главой словацкой делегации Европейской народной партии в Европарламенте. Его подписали ряд словацких евродепутатов от других партий. 

Контекст:

Шарф с картой Венгрии, где часть территории Украины и других соседних с Венгрией стран (в том числе Украины, Словакии, Румынии) показаны как венгерская территория (речь о так называемой Великой Венгрии), был на Орбане во время его встречи с венгерским футболистом Балажем Джуджаком 21 ноября.

Этот жест вызвал волну критики, румынский евродепутат Алин Митуца напомнил о высказывании Орбана о "несмешанной венгерской расе" и выразил мнение, что премьер Венгрии должен быть привлечен к ответственности за такие действия. 

В МИД Украины подчеркнули, что "пропаганда в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украинско-венгерских отношений". Посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто 22 ноября вызвали в Министерство иностранных дел Украины, ему сообщили, что Киев ожидает извинений

Орбан после критики заявил, что "футбол – это не политика". 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Словакия, Венгрия, Виктор Орбан, МИД Словакии, Европейский союз
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