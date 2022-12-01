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В посольстве США в Мадриде обнаружили письмо со взрывным устройством. Оно стало шестым по счету

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Отправленное в посольство США устройство уничтожили
Отправленное в посольство США устройство уничтожили
Фото: usembassy.gov

Письмо со взрывным устройством обнаружили в посольстве США в Мадриде. Об этом сообщил телеканал laSexta со ссылкой на источники в испанской полиции.

Американское посольство находится в центре мадридской столицы по адресу: улица Серрано 75, которая в настоящее время оцеплена. Свидетель сказал журналистам, что правоохранители эвакуировали жителей ближайших домов, а вскоре после этого был слышен взрыв.

Источники в министерстве внутренних дел Испании сообщили, что группа безопасности миссии США обнаружила письмо около 12.30, после чего уведомила об этом полицию. Вскоре устройство подорвали полицейские.

Государственный секретарь по безопасности Рафаэль Перес объяснил на пресс-конференции, что все шесть случаев отправки писем со взрывчаткой имеют схожие черты: они отправляются в коричневых конвертах и содержат внутри пиротехнический материал и систему активации.

Однако Перес добавил, что устройства в конвертах вызывают вспышку, но не взрыв, который нанес бы куда больший ущерб.

Также Перес сообщил, что все конверты были отправлены с территории Испании, отмечает laSexta. Канал сообщает, что основная гипотеза правоохранителей состоит в том, что за отправкой стоит только один человек, причастность к этому какой-либо организованной группы исключается.

Контекст:

30 ноября в посольстве Украины в Испании взорвался конверт. Письмо было отправлено на имя украинского посла Сергея Погорельцева. Посылка вызвала подозрение у секретаря посла, поскольку на ней не было обратного адреса. В результате взрыва получил незначительные ранения комендант посольства. Остальные сотрудники консульства не пострадали.

В течение 1 ноября стало известно о еще четырех аналогичных конвертах со взрывчаткой. Их отправили премьеру страны Педро Санчесу, в минобороны Испании, на авиабазу в Торрехон-де-Ардос и компании Instalaza, изготовляющей оружие для Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, взрыв, Испания, посольство, взрывчатка, Мадрид, безопасность, взрывы, письмо
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