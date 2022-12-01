В посольстве США в Мадриде обнаружили письмо со взрывным устройством. Оно стало шестым по счету

Американское посольство находится в центре мадридской столицы по адресу: улица Серрано 75, которая в настоящее время оцеплена. Свидетель сказал журналистам, что правоохранители эвакуировали жителей ближайших домов, а вскоре после этого был слышен взрыв.

Источники в министерстве внутренних дел Испании сообщили, что группа безопасности миссии США обнаружила письмо около 12.30, после чего уведомила об этом полицию. Вскоре устройство подорвали полицейские.

Государственный секретарь по безопасности Рафаэль Перес объяснил на пресс-конференции, что все шесть случаев отправки писем со взрывчаткой имеют схожие черты: они отправляются в коричневых конвертах и содержат внутри пиротехнический материал и систему активации.

Однако Перес добавил, что устройства в конвертах вызывают вспышку, но не взрыв, который нанес бы куда больший ущерб.

Также Перес сообщил, что все конверты были отправлены с территории Испании, отмечает laSexta. Канал сообщает, что основная гипотеза правоохранителей состоит в том, что за отправкой стоит только один человек, причастность к этому какой-либо организованной группы исключается.